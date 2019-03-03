A folia dos penduricalhos no serviço público

A cada nova notícia de supersalários no serviço público, fica mais evidente que não é o Estado que serve ao cidadão, mas o contrário. É o bolso de cada contribuinte que sustenta os valores exorbitantes pagos às castas mais altas do funcionalismo, versões contemporâneas da corte de Maria Antonieta, com todos os seus excessos. É uma verdadeira folia! A remuneração de um mês de trabalho atinge quase R$ 160 mil, uma afronta a cada profissional que não consegue chegar ao dia 30 com dinheiro na conta. Sem falar naqueles que nem emprego têm.

É um universo paralelo, no qual vencimentos já muito acima da média da iniciativa privada ficam ainda mais polpudos com verbas indenizatórias que correm paralelamente às regras estabelecidas. Se a Constituição versa que os salários dos servidores não podem ser superiores ao de um ministro do Supremo (atualmente R$ 39,3 mil), a mágica acontece com os “penduricalhos”. Recentemente, este jornal mostrou um desses absurdos: dois conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) conseguiram, cada um, receber salários superiores a R$ 100 mil em janeiro. Os contracheques somados de Carlos Ranna e Marco Antonio da Silva ultrapassaram, em valores brutos, os R$ 297,5 mil. Tudo dentro da lei, por conta de mecanismos que permitem valores tão elevados, já que o abate-teto só incide sobre a remuneração oficial. O que vem por fora não conta. Mas conta, e muito, para os cofres públicos.

Gratificações de toda sorte – até mesmo por desempenho, sem qualquer avaliação clara –, abonos e jetons fazem a alegria de quem ocupa certos cargos públicos. São regras impostas por corporações que, raivosas, não largam o osso. É um lobby poderoso, que se impõe à máquina burocrática e acaba por torná-la refém do seu bel-prazer. E, assim, nada avança.