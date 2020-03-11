Warren Buffett: pânico atual não é tão ruim quanto a crise de 2008

Produto Interno Bruto (PIB) Crédito: Pixabay

Em entrevista ao Yahoo Finanças, o megainvestidor Warren Buffett afirmou que o pânico que o mercado financeiro vive nas últimas semanas não é tão ruim quando a crise financeira de 2008.

"A combinação do coronavírus e do que aconteceu com o petróleo nesta semana foi, na verdade, uma pancada em seguida da outra", disse nesta terça-feira (10). Segundo Buffett, o pânico de 2008 "foi, de longe, muito mais assustador".

Na segunda (9), o preço do petróleo caiu 24% depois que a Arábia Saudita iniciou uma guerra de preços com a Rússia, causando a maior queda diária de preços da commodity desde a guerra do Golfo Pérsico, no começo da década de 1990.

Na sessão, as Bolsas americanas tiveram o pior pregão desde a crise de 2008, com quedas de mais de 7%. No Brasil, o Ibovespa caiu 12,17%, a pior queda do século.

Buffett é dono da Berkshire Hathaway, grupo que investe em outras empresas. Ele tem procurado tranquilizar investidores enquanto a preocupação com o coronavírus toma conta do mercado.