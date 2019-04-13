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Companhia aérea

Voos da Avianca em Vitória cancelados a partir da próxima semana

A empresa diz que oferecerá reembolso aos passageiros que já compraram passagens para as rotas canceladas e que o estorno será feito em até sete dias após a solicitação

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 23:02

Publicado em 

12 abr 2019 às 23:02
Os voos da companhia aérea Avianca, entre a próxima segunda-feira (15) e quarta-feira (17), em Vitória, foram suspensos após a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) cancelar a matrícula de dez aviões usados pela empresa aérea. A medida é consequência da decisão da Justiça que determinou a devolução de aeronaves alugadas após inadimplência da companhia.
Com a medida, a Anac determinou a suspensão da venda de bilhetes aéreos para as rotas prejudicadas. Sem os dez aviões, a aérea já cancelou 154 voos até quarta-feira (17). Os voos cancelados na próxima semana têm a numeração 6133, partindo de Vitória, com destino a Guarulhos. No sentido inverso, os voos 6132 decolam de São Paulo, com chegada a Vitória também foram suspensos. 
Em nota, a Anac explicou que o cancelamento da matrícula dos aviões ocorre após decisão judicial que determinou a reintegração de posse dessas aeronaves às empresas que alugaram os equipamentos à Avianca.
Segundo a Anac, a Avianca Brasil deverá "divulgar amplamente os voos alterados e cancelados, comunicar previamente os passageiros para evitar que se desloquem ao aeroporto inadvertidamente e oferecer as alternativas de reembolso, reacomodação em outro voo ou execução do serviço por outra modalidade de transporte".
Ao passageiro, a Anac sugere que a consulta aos comunicados da Avianca - que deverão ter atualização diária. Em caso de dúvida, a recomendação é buscar informações na
página da companhia na internet
ou pelos canais de atendimento telefônico, eletrônico ou presencial.

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