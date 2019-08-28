Vitória terá programa de "milhas" da Uber inspirado em empresas aéreas

Uber Crédito: Reprodução

Uber anunciou nesta quarta (28) o início no Brasil de um programa de fidelidade, algo nos moldes do que companhias aéreas fazem com a milhagem. Entre as cidades que terão a novidade, está Vitória . O país será o único além dos EUA a ter o programa, e com ele os passageiros poderão ter descontos, corridas gratuitas e preferência por carros em aeroportos.

Chamado de Uber Rewards, ele será implementado inicialmente em 10 cidades de diferentes regiões do país. Além de Vitória, estão na lista Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Brasília, Goiânia, Santos, São José dos Campos e Florianópolis. A ideia é que a expansão para outra cidades ocorra nas próximas semanas.

COMO SERÁ

Vai funcionar assim: cada real gasto com Uber Eats, UberX, UberX VIP e Uber Juntos se converte em um ponto do programa. No Uber Select e no Uber Black, cada real se converte em dois pontos.

Assim como ocorre com as companhias aéreas, o acumulo de pontos resulta na entrada em diferentes categorias do programa. Serão quatro: Azul (até 400 pontos), Ouro (a partir de 400 pontos), Platina (a partir de 1.500) e Diamante (a partir de 4.000 pontos). Todos que se cadastrarem no programa já começam na categoria Azul e a participação é gratuita.

A pontuação terá validade de seis meses. Mesmo quem mora em cidades fora do programa de fidelidade já pode acumular pontos se cadastrando. A empresa contará a pontuação nos seis meses anteriores para os novos participantes.

BENEFÍCIOS

Ao atingir 500 pontos, você poderá pedir escolher entre um desconto de 10% em viagens da UberX durante três dias ou um desconto de 20% na seu próximo pedido no Uber Eats. Além disso, terá acesso aos motoristas parceiros mais bem avaliados no Uber e atendimento prioritário no suporte.

Além dos benefícios acima, terá direito a consistência de preço em sua rota favorita. Ou seja, você poderá escolher o caminho entre a sua casa e o trabalho, por exemplo, e o preço será menos variável, mesmo em momentos de demanda.