Vitória e Vila Velha: os bairros com o metro quadrado mais caro

Vista do bairro Mata da Praia, em Vitória, um dos mais valorizados Crédito: Edson Chagas/Arquivo

Dependendo do bairro, o valor do metro quadrado de um imóvel em Vitória chega a custar até R$ 7,5 mil, enquanto que, em Vila Velha, os locais mais valorizados não ultrapassam os R$ 5 mil. Santa Luiza, Mata da Praia, Barro Vermelho e Praia do Canto estão no topo da lista dos locais mais caros para se comprar uma casa ou apartamento na Capital.

Your browser does not support the audio element. Metro quadrado de um imóvel em Vitória podem custar até sete mil e quinhentos reais

Os valores praticados nesses bairros são maiores do que o preço médio do metro quadrado de Vitória (R$ 5.790). Segundo o levantamento de preços do Grupo ZAP, o metro quadrado de um imóvel residencial em Santa Luiza, na Capital, vale, em média, R$ 7.452. Na Mata da Praia, o valor é um pouco menor (R$ 7.278), e no Barro Vermelho pode custar, em média, R$ 6.981.

Já em Vila Velha, a média de preço por metro quadrado no município é de R$ 4.685. O valor é um pouco menor do que o preço médio de venda das residências mais caras do município. Em Itapoã, Praia da Costa e Praia de Itaparica é possível encontrar locais à venda por R$ 5 mil o metro quadrado, o maior valor da cidade.

Para Ary Barbosa Bastos, vice-presidente da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, historicamente alguns bairros já têm o valor do metro quadrado mais elevado, o que ocorre com regiões localizadas às margens das praias, por exemplo.

Locais mais urbanizados, próximos a supermercados e shoppings, principalmente aqueles que se concentram na Região Metropolitana, possuem moradias de alto padrão, com preços mais elevados, comenta.

A diferença entre os valores do bairro mais caro para o mais barato é grande. Enquanto o bairro com maior valor chega a custar mais de R$ 7 mil por metro quadrado, o valor médio dos mais em conta não passam de R$ 2,5 mil, como Vale Encantado, em Vila Velha (R$ 2.462).