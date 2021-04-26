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Comércio

Via Varejo, dona das Casas Bahia e Pontofrio, muda nome e estratégia

Mudança corresponde a uma nova tática tendo em vista que, com as mudanças provocadas pela pandemia de Covid-19, a companhia hoje vai além do varejo

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 15:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 abr 2021 às 15:03
Loja do Pontofrio em shopping: marca da Via Varejo vai mudar de nome
Loja do Pontofrio em shopping: marca da Via Varejo vai mudar de nome Crédito: Via Varejo/Divulgação
SÃO PAULO, SP - A Via Varejo, dona das Casas Bahia e do Pontofrio, anunciou que mudou o nome para Via. Segundo a empresa, a mudança corresponde a uma reformulação da estratégia, dado que, com as mudanças provocadas pela pandemia de Covid-19, a companhia hoje vai além do varejo.
"Os resultados da companhia, apresentados ao mercado em março, mostram que a Via não é mais uma empresa de varejo. Que já está indo além", afirma o grupo em comunicado divulgado neste domingo (25). "No último ano, a empresa se reiventou, rompeu e unificou as barreiras físicas e digitais das lojas, sites e apps", completa.
companhia também alterou o nome do Pontofrio, que agora é apenas Ponto.

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Além do nome, o grupo adotou novos logo e slogan --"Imagine Caminhos".
Em entrevista para o jornal Folha de S.Paulo em março, o presidente da Via, Roberto Fulcherberguer, afirmou que a empresa começou 2020 com 26% das vendas concentradas no online e terminou com 50%.
"Não vou dizer que não sentiremos nada, é impossível, mas estamos muito mais bem preparados do que estávamos no segundo trimestre de 2020. Para nós, é um caminho mais suave, nossos 20.000 vendedores continuarão vendendo", afirmou sobre as novas medidas de restrição da época causadas pelo agravamento da pandemia.
A transformação acompanha inovações em outras companhias de varejo brasileiras. No meio de abril, o Magazine Luiza anunciou a compra da empresa de conteúdo Jovem Nerd, a 17ª de uma série de aquisições em áreas diversificadas desde o início de 2020.
Esse movimento tem como ponto de chegada a criação de um superapp brasileiro. O termo faz referência a plataformas presentes no mercado chinês que reúnem em um só aplicativo serviços variados, como rede social, transações financeiras, compras, contratação de serviços e conteúdo.
A estratégia de buscar empresas de mercados diferentes costuma ter o objetivo de, com mais recursos, dar grande escala ao projeto adquirido.

VIA

Holding dona das marcas Casas Bahia, Pontofrio, Extra.com.br, Bartira, Asap Log, banQi e I9XP.
Funcionários: 47.000
Operação: 400 municípios
Lojas físicas: 1.000
Lucro líquido (2020): R$ 1 bilhão
Ebtida (2020): R$ 2,9 bilhões

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