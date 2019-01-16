Veneza e Coopeavi planejam união para ganhar mercado

Produtos e funcionários da Veneza farão parte da Coopeavi após união de cooperativas Crédito: Veneza/Divulgação/Arquivo

Duas cooperativas capixabas planejam se unir para ganhar mais mercado, modernizar as atividades e ter mais competitividade. A Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Coopeavi) deve incorporar a Cooperativa Agropecuária do Norte do Espírito Santo (Veneza) aos seus negócios. Estratégica para garantir a permanência de ambas no mercado, a fusão deve ser concretizada em fevereiro.

De acordo com o relatório de apresentação da incorporação das cooperativas, feito pelo movimento SomosCoop, ressalta que a Veneza não está "quebrando" e apresenta um balanço saudável, mas conta "com poucos recursos para os investimentos necessários no médio e longo prazo".

"Com a incorporação pela Coopeavi, a Veneza pretende aumentar a competitividade com a injeção de recursos no seu capital de giro, que permitirá ampliar sua atuação em outras regiões do país que hoje ela não opera, e ainda melhorar a assistência ao cooperado no campo", explica o texto.

Ainda segundo o texto, o aumento significativo da concorrência está pressionando as margens de lucro dos produtos para baixo, com reflexo negativo no resultado dos negócios, "o que afetou principalmente as organizações que não se prepararam para este novo cenário de mercado".

Uma das intenções dessa união entre as cooperativas é que a marca Veneza tenha um condomínio leiteiro, assim como acontece no Paraná e em alguns países europeus. Uma das modalidades desse sistema é o confinamento total do gado, em free stall, com ordenha robótica e alimentação de grãos automatizada. Com isso, os custos com mão de obra e pasto seriam reduzidos.

PROCESSO

As tratativas da fusão começaram com uma conversa informal, há cerca de um ano, entre os dirigentes das cooperativas. As conversas se iniciaram quando a Veneza e a Coopeavi, junto a mais sete cooperativas do agronegócio capixaba, participavam de um programa da Fundação Dom Cabral que estuda formas de melhorar os negócios e profissionalizar a gestão das empresas. Entre essas propostas estava a incorporação de cooperativas, tratada como uma tendência mundial.

De acordo com o superintendente da Organização das Cooperativas do Brasil no Estado (OCB-ES), Carlos André Santos de Oliveira, há mais de seis meses os dirigentes pararam as conversas extraoficiais e passaram a realizar estudos de viabilidade da fusão e a realizar reuniões com os gestores das cooperativas. "No final do ano passado, os conselhos das cooperativas chegaram a conclusão de que seria uma união positiva, principalmente para os cooperados", comenta.

Após a incorporação ocorrer, bens, empregados e cooperados da Veneza, automaticamente, passarão a fazer parte da Coopeavi. Mas, segundo o diretor-presidente do laticínio, José Carnieli, a marca permanecerá após a incorporação. "A Veneza fará parte do leque de produtos ofertados pela Coopeavi", afirma.

Para que a fusão das empresas ocorra, será preciso primeiro que os cooperados definam uma comissão mista para analisar os balanços e relatórios das empresas. Na última terça-feira (15), a Coopeavi soltou nota conjunta com a Veneza em seu site, convocando os cooperados para assembléia extraordinária na Veneza e na Coopeavi, no dia 31 de janeiro.

O passo seguinte a essa reunião será uma nova assembleia extraordinária, mas dessa vez conjunta. Ela será realizada no dia 20 de fevereiro, em Nova Venécia (sede da Veneza). Nessa data ocorrerá a deliberação do processo de incorporação.

PERDA DE POSIÇÃO

De acordo com "Anuário IEL 200 Maiores Empresas no Espírito Santo", principal avaliação econômica do Espírito Santo, realizada pela Federação das Indústrias, a Coopeavi perdeu diversas posições no últimos dois anos. Em 2017, a empresa ocupava a 37ª e em 2018 caiu para a 42ª. Já a Veneza, no mesmo ranking, passou de 66ª, em 2017, para 94ª em 2018.

SAIBA MAIS SOBRE AS COOPERATIVAS

Veneza

Fundada por 17 produtores rurais no ano de 1953, a Veneza - Cooperativa Agropecuária do Norte do Espírito Santo – que fabrica e comercializa os produtos da marca Veneza – foi criada com o objetivo de sanar os problemas de comercialização de leite numa região controlada pela pecuária de corte e buscar melhores condições econômicas e sociais. Atualmente a Veneza tem 1.550 cooperados espalhados no Estado.

Coopeavi

A Cooperativa Agropecuária Centro Serrana (Coopeavi) tem 12,5 mil cooperados no Estado. A empresa, atualmente, trabalha com café, ovos, nutrição animal e varejo agropecuário. A cooperativa nasceu em 1964, em Santa Maria de Jetibá. Atualmente, está presente em diversos municípios do Estado.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

"A Veneza e a Coopeavi estão trabalhando em conjunto para fortalecer o cooperativismo no Espírito Santo e, principalmente, seus cooperados. Por isso, as duas cooperativas estão avançando em uma proposta de união (incorporação). O assunto será tratado em Assembleia com os cooperados da Veneza, em Nova Venécia, e da Coopeavi, em Santa Maria de Jetibá, convocada para o dia 31/01/2019. Enfatizamos a todos que incorporação de cooperativas não se trata de compra e venda, mas sim de uma união."