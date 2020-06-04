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Impacto econômico

Vendas no varejo da zona do euro sofrem queda histórica de 11,7% em abril

O resultado, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 07:40

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 07:40

ATENÇÃO: Imagem cadastrada para a Especial de Economia - Coronavírus tem afetado as finanças de todo o mundo
Coronavírus tem afetado as finanças de todo o mundo Crédito: Etajoe/Shitterstock
As vendas no varejo da zona do euro sofreram uma queda histórica de 11,7% em abril ante março, refletindo ainda o violento impacto econômico da pandemia de coronavírus, segundo dados publicados hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam contração ainda mais acentuada nas vendas, de 19%.
Na comparação anual, as vendas do setor varejista da zona do euro registraram um tombo de 19,6% em abril.
A Eurostat também revisou os números de vendas de março, para recuo mensal de 11,1% e declínio anual de 8,8%. 

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