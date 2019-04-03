Vendas da Páscoa este ano devem aumentar 1,5% em relação a 2018

Crédito: Eduardo Dias

A Páscoa terá este ano a terceira alta consecutiva nas vendas do varejo, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O aumento previsto é de 1,5% em relação a 2018, quando o faturamento cresceu 2%. As vendas devem atingir R$ 2,4 bilhões em todo o país.

O economista-chefe da CNC, Fabio Bentes, disse que a expectativa para a data está condizente com o nível de atividade atual da economia, “com o nível de consumo e com desemprego ainda alto”.

Ele observou ainda que a Páscoa, que costuma impulsionar o crescimento das vendas do comércio, este ano vai dar um “empurrãozinho muito pequeno, porque o nível de desemprego ainda está muito alto”.

Outro fator que atrapalha as vendas da Semana Santa deste ano é a alta do dólar nos últimos meses. Com isso, produtos como ovos de Páscoa e chocolates em geral, azeite e peixes, ao contrário de 2018, mostram desta vez preços mais altos em razão da moeda americana. “Isso tende a atrapalhar um pouco as vendas da Páscoa”, disse Bentes.

O fator principal para o economista-chefe da CNC, contudo, é a dificuldade de retomar a capacidade de consumo no ambiente de desemprego alto. “Acho que isso está por trás desse número decepcionante das vendas de Páscoa”.

O aumento de 1,5% projetado para o faturamento do varejo na Semana Santa está bem distante da alta de 9,5% registrada em 2010. Ele lembrou que esse era um outro momento da economia, quando o Produto Interno Bruto (PIB) evoluiu 7,5%.

TEMPORÁRIOS

Bentes destacou que a expectativa de crescimento do PIB este ano está em torno de 2% e tende a dar o ritmo da economia. “Com o mercado de trabalho fraco do jeito que está, o comércio paga a conta nas datas comemorativas, por meio de altas bem modestas no faturamento real. E isso acaba atrapalhando até a expectativa de contratação de temporários”, afirmou ele.

A pesquisa da CNC projeta contratação de 10,7 mil trabalhadores temporários na Páscoa em todo o país, abaixo do número registrado em 2018 (10,8 mil), em razão do ambiente incerto na economia, que acaba fazendo com que o varejista invista pouco em contratações este ano. O salário médio de admissão no varejo deverá ser de R$ 1.267, alta de 5,9% em comparação à última Páscoa.

O economista explicou que, historicamente, cerca de 12% dos trabalhadores temporários acabam efetivados depois da data em hipermercados e lojas especializadas.