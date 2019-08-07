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Crescimento

Venda de veículos aumenta 12,1% no primeiro semestre, diz Anfavea

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (6) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)

Publicado em 

06 ago 2019 às 22:33

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 22:33

Venda de veículos aumenta 12,1% no primeiro semestre Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A venda de veículos no país aumentou 12,1% de janeiro a julho de 2019 na comparação com o mesmo período do ano anterior, passando de 1,38 milhão de unidades para 1,55 milhão. Quando comparadas as vendas de julho de 2019 (243,6 mil) com o mesmo mês de 2018 (217,5 mil), houve elevação de 12%. Na comparação com junho, os licenciamentos aumentaram 9,1%.
Os dados foram divulgados nesta terça-feira (6) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
A exportação de veículos montados caiu 38,4% de janeiro a julho na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação a julho de 2018, a venda para o exterior caiu 15,7% e ante junho deste ano houve aumento de 4,2%.
"Continuamos tendo queda nas exportações basicamente por conta da Argentina. Este mês tivemos um pequeno acréscimo de exportações para Colômbia e México que ajudou a diminuir essa queda, mas exportação é um número que estamos estimando que poderá gerar queda no total do ano de cerca de 29%", afirmou o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes.
Segundo a associação, a produção dos sete meses de 2019 aumentou 3,6% ante o mesmo período do ano passado, ao passar de 1,68 milhão para 1,74 milhão de veículos produzidos. Na comparação entre os meses de julho houve crescimento de 8,4%. No sétimo mês deste ano a produção chegou a 266,4 mil. Na comparação com junho o aumento foi de 14,2%.
"A produção teve um crescimento importante em linha com o crescimento do mercado interno e também compatível com o novo cenário das exportações", disse Moraes.

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