Veja quanto você vai receber na distribuição do lucro do FTGS

SÃO PAULO - O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou, em reunião extraordinária nesta sexta-feira (22), a distribuição de 99% do lucro do Fundo do Garantia de 2021 aos trabalhadores.
O lucro de 2021 foi de R$ 13,3 bilhões e serão distribuídos R$ 13,2 bilhões, maior valor desde que o dinheiro começou a ser dividido. Neste ano, o pagamento será antecipado e a Caixa Econômica Federal deve liberar o dinheiro assim que a decisão for publicada.
Desde 2017, a Caixa distribui parte do lucro do FGTS aos trabalhadores. O índice de distribuição será de 0,02748761 sobre o saldo nas contas existentes em 31 de dezembro de 2021. Isso significa que, a cada R$ 100, devem ser creditados R$ 2,75 na conta. Ao todo, 106,7 milhões devem receber. São 207,8 milhões de contas com saldo.
Na reunião, o conselho debateu outras pautas. Antes de aprovar a distribuição do lucro, representantes dos trabalhadores, das empresas e do governo aprovaram o lucro do FGTS no ano passado, de R$ 13,3 bilhões.
Em 2020, o saldo positivo do fundo ficou em R$ 8,5 bilhões. Desse total, a Caixa distribuiu R$ 8,1 bilhões, o equivalente a 96% do lucro.
TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE O PAGAMENTO DOS LUCROS DO FGTS
Como consultar os valores? Para saber os valores disponíveis no seu FGTS, é preciso fazer a consulta por meio do aplicativo. O total a ser distribuído por trabalhador, no entanto, só aparecerá na conta ou nas contas após a Caixa Econômica Federal liberar o pagamento, o que está previsto apenas para a agosto.
- Abra ou atualize o app FGTS;
- Clique em "Entrar no aplicativo"
- Em seguida, informe CPF e vá em "Próximo"; depois, digite sua senha e clique em "Entrar";
- Clique nas imagens solicitadas pelo aplicativo para confirmar que você não é um robô;
- Na página inicial, abaixo, vá em "Meu FGTS";
- Na página seguinte, aparecerão todas as contas do Fundo de Garantia; para ver o extrato de cada uma delas, clique em "Ver extrato";
- Para cada conta será creditada o lucro correspondente; é preciso conferir os valores em cada extrato.
Como é feito o pagamento? A distribuição é realizada pela Caixa na conta de cada trabalhador. Os valores são creditados e, no extrato do FGTS, aparece a informação "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/XXXX (aqui será informado o ano a que se refere o pagamento)".
Quando sacar? O saque do lucro do FGTS não pode ser feito imediatamente após a liberação. O trabalhador só poderá usar esse dinheiro caso se enquadre em uma das situações de retirada previstas na lei 8.036/90 para o saque do FGTS, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e doença grave, por exemplo. Veja as 16 situações de saque do FGTS permitidas por lei.
Quem tem direito ao lucro do FGTS? Todas as contas vinculadas ao FGTS, sejam elas ativas ou inativas, têm direito de receber o lucro do ano anterior. O pagamento é feito até o dia 31 de agosto de cada ano, para quem tinha saldo em 31/12 do ano-base. O lucro aparece separadamente em cada uma delas.