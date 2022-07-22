Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Veja quanto você vai receber na distribuição do lucro do FTGS
Dinheiro extra

Veja quanto você vai receber na distribuição do lucro do FTGS

Serão distribuídos R$ 13,2 bilhões aos trabalhadores sobre o saldo na conta em 31 de dezembro de 2021
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jul 2022 às 14:59

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 14:59

  • Cristiane Gercina

SÃO PAULO - O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou, em reunião extraordinária nesta sexta-feira (22), a distribuição de 99% do lucro do Fundo do Garantia de 2021 aos trabalhadores.
O lucro de 2021 foi de R$ 13,3 bilhões e serão distribuídos R$ 13,2 bilhões, maior valor desde que o dinheiro começou a ser dividido. Neste ano, o pagamento será antecipado e a Caixa Econômica Federal deve liberar o dinheiro assim que a decisão for publicada.
FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Desde 2017, a Caixa distribui parte do lucro do FGTS aos trabalhadores Crédito: Carlos Alberto Silva
Desde 2017, a Caixa distribui parte do lucro do FGTS aos trabalhadores. O índice de distribuição será de 0,02748761 sobre o saldo nas contas existentes em 31 de dezembro de 2021. Isso significa que, a cada R$ 100, devem ser creditados R$ 2,75 na conta. Ao todo, 106,7 milhões devem receber. São 207,8 milhões de contas com saldo.
Na reunião, o conselho debateu outras pautas. Antes de aprovar a distribuição do lucro, representantes dos trabalhadores, das empresas e do governo aprovaram o lucro do FGTS no ano passado, de R$ 13,3 bilhões.
Em 2020, o saldo positivo do fundo ficou em R$ 8,5 bilhões. Desse total, a Caixa distribuiu R$ 8,1 bilhões, o equivalente a 96% do lucro.

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE O PAGAMENTO DOS LUCROS DO FGTS

Como consultar os valores? Para saber os valores disponíveis no seu FGTS, é preciso fazer a consulta por meio do aplicativo. O total a ser distribuído por trabalhador, no entanto, só aparecerá na conta ou nas contas após a Caixa Econômica Federal liberar o pagamento, o que está previsto apenas para a agosto.
  1.  Abra ou atualize o app FGTS;
  2. Clique em "Entrar no aplicativo"
  3. Em seguida, informe CPF e vá em "Próximo"; depois, digite sua senha e clique em "Entrar";
  4. Clique nas imagens solicitadas pelo aplicativo para confirmar que você não é um robô;
  5. Na página inicial, abaixo, vá em "Meu FGTS";
  6. Na página seguinte, aparecerão todas as contas do Fundo de Garantia; para ver o extrato de cada uma delas, clique em "Ver extrato";
  7. Para cada conta será creditada o lucro correspondente; é preciso conferir os valores em cada extrato.
Como é feito o pagamento? A distribuição é realizada pela Caixa na conta de cada trabalhador. Os valores são creditados e, no extrato do FGTS, aparece a informação "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/XXXX (aqui será informado o ano a que se refere o pagamento)".
Quando sacar? O saque do lucro do FGTS não pode ser feito imediatamente após a liberação. O trabalhador só poderá usar esse dinheiro caso se enquadre em uma das situações de retirada previstas na lei 8.036/90 para o saque do FGTS, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e doença grave, por exemplo. Veja as 16 situações de saque do FGTS permitidas por lei.
Quem tem direito ao lucro do FGTS? Todas as contas vinculadas ao FGTS, sejam elas ativas ou inativas, têm direito de receber o lucro do ano anterior. O pagamento é feito até o dia 31 de agosto de cada ano, para quem tinha saldo em 31/12 do ano-base. O lucro aparece separadamente em cada uma delas.

Veja Também

FGTS: Senado aprova MP que amplia a 35 anos prazo de empréstimos imobiliários

Conheça as linhas de crédito imobiliário que permitem uso do FGTS

Estudo mostra que 33% dos trabalhadores não sabem como usar o FGTS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal dinheiro Fgts Mercado de trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados