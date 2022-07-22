Veja quanto você vai receber na distribuição do lucro do FTGS

Cristiane Gercina

SÃO PAULO - O Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aprovou, em reunião extraordinária nesta sexta-feira (22), a distribuição de 99% do lucro do Fundo do Garantia de 2021 aos trabalhadores.

O lucro de 2021 foi de R$ 13,3 bilhões e serão distribuídos R$ 13,2 bilhões, maior valor desde que o dinheiro começou a ser dividido. Neste ano, o pagamento será antecipado e a Caixa Econômica Federal deve liberar o dinheiro assim que a decisão for publicada.

Desde 2017, a Caixa distribui parte do lucro do FGTS aos trabalhadores Crédito: Carlos Alberto Silva

Desde 2017, a Caixa distribui parte do lucro do FGTS aos trabalhadores. O índice de distribuição será de 0,02748761 sobre o saldo nas contas existentes em 31 de dezembro de 2021. Isso significa que, a cada R$ 100, devem ser creditados R$ 2,75 na conta. Ao todo, 106,7 milhões devem receber. São 207,8 milhões de contas com saldo.

Na reunião, o conselho debateu outras pautas. Antes de aprovar a distribuição do lucro, representantes dos trabalhadores, das empresas e do governo aprovaram o lucro do FGTS no ano passado, de R$ 13,3 bilhões.

Em 2020, o saldo positivo do fundo ficou em R$ 8,5 bilhões. Desse total, a Caixa distribuiu R$ 8,1 bilhões, o equivalente a 96% do lucro.

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE O PAGAMENTO DOS LUCROS DO FGTS

Como consultar os valores? Para saber os valores disponíveis no seu FGTS, é preciso fazer a consulta por meio do aplicativo. O total a ser distribuído por trabalhador, no entanto, só aparecerá na conta ou nas contas após a Caixa Econômica Federal liberar o pagamento, o que está previsto apenas para a agosto.

Abra ou atualize o app FGTS; Clique em "Entrar no aplicativo"

Em seguida, informe CPF e vá em "Próximo"; depois, digite sua senha e clique em "Entrar";

Clique nas imagens solicitadas pelo aplicativo para confirmar que você não é um robô;

Na página inicial, abaixo, vá em "Meu FGTS";

Na página seguinte, aparecerão todas as contas do Fundo de Garantia; para ver o extrato de cada uma delas, clique em "Ver extrato";

Para cada conta será creditada o lucro correspondente; é preciso conferir os valores em cada extrato.



Como é feito o pagamento? A distribuição é realizada pela Caixa na conta de cada trabalhador. Os valores são creditados e, no extrato do FGTS, aparece a informação "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/XXXX (aqui será informado o ano a que se refere o pagamento)".

Quando sacar? O saque do lucro do FGTS não pode ser feito imediatamente após a liberação. O trabalhador só poderá usar esse dinheiro caso se enquadre em uma das situações de retirada previstas na lei 8.036/90 para o saque do FGTS, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e doença grave, por exemplo. O saque do lucro do FGTS não pode ser feito imediatamente após a liberação. O trabalhador só poderá usar esse dinheiro caso se enquadre em uma das situações de retirada previstas na lei 8.036/90 para o saque do FGTS, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e doença grave, por exemplo. Veja as 16 situações de saque do FGTS permitidas por lei.