Veja como elaborar o seu currículo e conquiste a vaga desejada

Um currículo bem elaborado é um diferencial que poderá estimular o entrevistador a convidá-lo a participar de um processo seletivo. Por isso, veja informações que não podem ficar de fora de um bom currículo!
1. Dados pessoais
Essas informações são colocadas no início do currículo e facilitam a identificação do candidato. É desnecessário colocar número de documentos ou referências pessoais, exceto quando for algo solicitado pela empresa .
2. E-mail profissional
Utilize uma conta profissional. Nunca use e-mails com apelidos, diminutivos ou nomes engraçados.
3. Como explicar os objetivos?
Indique apenas uma área de interesse. Caso queira se candidatar a oportunidades de campos diferentes, é recomendável ter um currículo para cada situação.
4. Como colocar as qualificações?
Destaque as quatro principais qualificações (no máximo) adquiridas em experiências de trabalho formais e informais.
5. Formação acadêmica
Ordene de sua última graduação para a primeira, obedecendo a sequência:
- Curso;
- Instituição de ensino;
- Ano de conclusão ou ano de início e término.
Coloque nível técnico ou ensino médio apenas quando for relacionado à formação atual ou área de interesse.
6. Experiências profissionais
Mencione o nome da empresa e o período em que atuou nela. Colocar informações sobre a empresa mostra que você se preocupou em contextualizar quem analisa o currículo.
7. Atividades realizadas
Descreva sua experiência de forma objetiva, sempre respondendo à sigla CAR (contexto, ação e resultado).
8. Idiomas
Detalhe seu nível de proficiência. Experiências de intercâmbios também são muito valorizadas!
9. Formação complementar
Inclua os treinamentos e os cursos que fez, desde que tenham afinidade com a futura área de atuação.
10. Atividades complementares
Aproveite esse espaço para valorizar atividades exercidas por você no meio acadêmico e social.
Por Trabalhando.com