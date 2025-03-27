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Economia (BR)

Veja como as mulheres estão mudando o mercado imobiliário

O crescimento da presença feminina no setor reflete uma mudança cultural

Publicado em 27 de Março de 2025 às 19:07

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

27 mar 2025 às 19:07
As mulheres estão cada vez mais presentes no mercado imobiliário (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
As mulheres estão cada vez mais presentes no mercado imobiliário Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
O mercado imobiliário, tradicionalmente dominado por homens, vem passando por transformações significativas nos últimos anos com o aumento da participação feminina. Segundo o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), o número de mulheres atuantes no setor cresceu 144% na última década, representando mais de 40% dos profissionais registrados. Esse aumento reflete uma mudança cultural e a valorização das habilidades femininas no atendimento ao cliente, gestão e inovação. 
Apesar do avanço, desafios ainda persistem. Mulheres no setor imobiliário frequentemente enfrentam preconceitos, dificuldades para acessar cargos de liderança e a necessidade de equilibrar a vida profissional e a pessoal. No entanto, muitas estão rompendo essas barreiras com resiliência e estratégia. 
“Sempre soube que não seria fácil, mas nunca deixei que o fato de ser mulher me limitasse. O mercado imobiliário precisa de mais mulheres em posição de liderança , pois trazemos um olhar estratégico e humano para os negócios”, conta Ester Fong, CEO da SH Prime e referência no setor.

Tecnologia como aliada no mercado imobiliário

Além do talento e da determinação, a tecnologia tem sido uma aliada fundamental para as empreendedoras do setor. Ferramentas digitais, redes sociais e plataformas especializadas permitem que as mulheres expandam seus negócios, alcancem mais clientes e criem novas formas de atendimento.
Para Ester Fong, a adaptação ao digital é indispensável para o sucesso. “As imobiliárias que não se adaptarem ao digital ficarão para trás. O futuro do mercado será cada vez mais tecnológico, e as mulheres têm tudo para se destacar nesse novo cenário”, afirma. 
Empresas que adotarem políticas de inclusão e equidade terão vantagem no setor imobiliário (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Empresas que adotarem políticas de inclusão e equidade terão vantagem no setor imobiliário Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Importância das políticas de inclusão e equidade

Com a expectativa de que a participação feminina continue aumentando nos próximos anos, especialistas apontam que a presença das mulheres no mercado imobiliário trará ainda mais diversidade e inovação. Empresas que adotarem políticas de inclusão e equidade terão uma vantagem competitiva, beneficiando tanto os profissionais quanto os clientes.
“Se eu aprendi algo ao longo da minha trajetória, é que os desafios são apenas degraus para o sucesso. Se eu cheguei aqui, outras mulheres também podem”, destaca Ester Fong.
Por Caroline Amorim

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