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Bens ociosos

Veículos a partir de R$ 2 mil serão leiloados em Vitória neste sábado

Ao todo serão ofertados 170 lotes, sendo 99 de carros e 47 de bens inservíveis como computadores, geladeiras, cadeiras e bebedouros, há também nove lotes de motos e um lote com um caminhão

Publicado em 

09 jul 2019 às 11:51

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 11:51

Leilão da Seger Crédito: Divulgação
Um leilão de veículos, sucatas e bens inservíveis vai acontecer às 9h deste sábado (13) no auditório do Edifício Fábio Ruschi, no Centro de Vitória. Ao todo serão ofertados 170 lotes, sendo 99 de carros e 47 de bens inservíveis como computadores, geladeiras, cadeiras e bebedouros, há também nove lotes de motos e um lote com um caminhão.  
O leilão é promovido pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), que realiza ações como esta a cada quatro meses e fazem parte da política de patrimônio do Estado, segundo a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.
“O objetivo dos leilões é dar finalidade aos bens ociosos da Administração. Além disso, o montante arrecadado retorna aos cofres públicos, para ser utilizado em ações e projetos voltados à população. A estimativa é de que a Seger arrecade mais de R$ 1 milhão com este leilão”, afirma Lenise.
QUEM PODE PARTICIPAR
Podem participar do leilão pessoas jurídicas e físicas, com exceção dos parentes do leiloeiro e da Comissão de Leilão. Os lances são realizados de forma presencial, no dia do evento, ou online, pelo site www.colodeteleiloes.com.br. O cadastro dos lances virtuais já está liberado.
Os bens móveis e veículos podem ser visitados e examinados até esta sexta-feira (12), das 9h às 15h, nos locais onde se encontram. A lista com os endereços está disponível no site do leiloeiro.
OS LOTES
Ao todo, serão ofertados 170 lotes, sendo 99 de carros e 47 de bens inservíveis como computadores, geladeiras, cadeiras e bebedouros. Além disso, há nove lotes de motos e um outro lote com um caminhão. O veículo com menor lance inicial é uma Yamaha/Lander Xtz2 50, no valor de R$ 2 mil.
 

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