Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Vazamento em plataforma da Petrobras no ES foi de "médio porte"
P-58

Vazamento em plataforma da Petrobras no ES foi de "médio porte"

O problema ocorreu por volta das 4 hora da manhã, na plataforma da Petrobras localizada no Parque da Baleias, na Bacia de Campos, a 80 quilômetros da costa capixaba.
Mikaella Campos

Mikaella Campos

Publicado em 

23 fev 2019 às 20:10

Publicado em 23 de Fevereiro de 2019 às 20:10

A plataforma P-58, da Petrobras, produz no Parque das Baleias, Litoral Sul Crédito: Divulgação
Um vazamento na transferência de petróleo na maior plataforma da Petrobras no Estado, a P-58, jogou no mar 188 metros cúbicos de óleo. Segundo uma fonte do setor, o acidente, no Litoral Sul, não é enquadrado como um desastre ambiental, mas pode ser caracterizado como de médio porte.
O problema ocorreu por volta das 4 hora da manhã, na plataforma da Petrobras localizada no Parque da Baleias, na Bacia de Campos, a 80 quilômetros da costa capixaba.
Segundo a Petrobras, logo após o rompimento do mangote, o processo de transferência do óleo para um navio aliviador foi interrompido. A companhia afirma que a plataforma está em condição segura e que não há vítimas nem impacto para a operação.
Duas embarcações estão no local para contenção e recolhimento da mancha. As simulações iniciais indicam que não há risco de o material chegar à costa. Está sendo realizado sobrevoo com especialistas para avaliação da região.
O superintendente do Ibama no ES, Tarcísio Föeger, explica que a situação está controlada e que um plano de contenção foi colocado em prática para impedir que a mancha chegue até a costa. “Temos uma equipe experiente em campo agora. Devido às condições oceanográficas, com mar calmo e pouco vento, o risco do óleo chegar ao litoral é quase nulo”, explica ao acrescentar que até o final do dia mais informações serão passadas pelo Ministério do Meio Ambiente.
Em 2009, um outro vazamento de óleo atingiu o litoral do Espírito Santo, afetando praias de Linhares. A falha ocorreu no carregamento de um navio com óleo. Na época, vazaram 2 mil metros cúbicos em uma monoboia do Terminal Norte Capixaba, no município de São Mateus.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Petrobras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados