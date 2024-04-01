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Caiu aí?

Usuários relatam instabilidade no Instagram nesta segunda-feira

Internautas usam o X (antigo Twitter) para reclamar que não estão conseguindo fazer postagens na rede vizinha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 abr 2024 às 18:05

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 18:05

Os internautas utilizaram outras redes sociais para relatar os problemas encontrados no aplicativo nesta segunda-feira (1º). As principais reclamações são a restrição de comentários e as falhas no carregamento de conteúdo.
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais
Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter: redes sociais Crédito: Divulgação
O problema começou por volta das 15h, e pico de reclamações foi registrado às 16h13, com 713 relatos. Os dados são do Downdetector, site que monitora falhas em outros endereços. O número comum de reclamações para este horário é de seis registros, segundo a plataforma.
Usuários estão com dificuldade para comentar em publicações. O aplicativo exibe a mensagem "Tente novamente mais tarde. Restringimos determinadas atividades para proteger nossa comunidade. Diga-nos se você acha que isto foi um engano."
Algumas pessoas não conseguem publicar fotos e stories. Uma internauta afirmou que conseguiu postar um story com uma conta privada, mas em seu perfil público não.
Contas foram suspensas. Alguns usuários perderam acesso total aos perfis, enquanto outros mantiveram o acesso, mas tiveram o número de seguidores zerado.

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