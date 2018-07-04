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Unificação de campos de petróleo elevará receita

Estado e Petrobras negociam considerar oito áreas no Parque das Baleias como uma só

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 01:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 01:48
Sede da Petrobras no Estado: mais funcionários Crédito: Bernardo Coutinho
A unificação do Parque das Baleias, a principal província petrolífera do Espírito Santo, ganha um novo capítulo. A ação sobre o tema que tramita no Tribunal de Arbitragem vai ser suspensa por 60 dias para que o governo do Estado, Petrobras e Agência Nacional de Petróleo (ANP) possam novamente buscar um acordo para o impasse.
O ponto-chave dessa discussão é a forma em que a estatal paga participações especiais (PE)  compensação financeira pelo grande volume de produção direcionada a Estados, municípios e União  por essa área.
O governo do Estado e a ANP defendem que os oito campos, onde há compartilhamento de plataforma e equipamentos, sejam transformados em um só, o que levará as receitas com PE mais do que dobrar.
Hoje, o Estado recebe a cada três meses de PE cerca de R$ 200 milhões. Além de pedir a mudança, o Estado solicita à Corte Arbitral R$ 1 bilhão retroativo.
As novas conversas sobre o assunto foram definidas ontem durante visita da diretora executiva de Exploração e Produção da Petrobras, Solange Guedes, no Palácio Anchieta, em Vitória.
TRANSFERÊNCIAS
Outra mudança importante no setor de petróleo e gás do Estado é a transferência de 700 profissionais da Petrobras que atuavam no Rio de Janeiro e agora começam a trabalhar no Estado.
Segundo o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, a gestão de ativos como o de Roncador, Albacora e Albacora Leste, todos na Bacia de Campos, migraram para unidade em Vitória. Cerca de 500 famílias estão em processo de transferência, diante dessa reformulação que faz parte do plano de reestruturação das áreas operacionais de exploração e produção e de refino e gás natural, aprovado em 2017.
O prédio da Petrobras em Vitória (Edivit) tem capacidade para acomodar cerca de dois mil profissionais, porém, antes da inclusão dos novos trabalhadores, apenas mil pessoas, entre funcionários diretos e indiretos, atuavam no local.

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