Tragédia em Brumadinho faz Vale ter prejuízo de R$ 6,4 bilhões

Mineração da Vale em Ponta da Madeira Crédito: Vale/ Divulgação

impacto da tragédia em Brumadinho para as finanças da Vale. A segunda maior empresa do Espírito Santo, com atuação em diversos Estados brasileiros, apresentou prejuízo de US$ 1,642 bilhão (R$ 6,4 bilhões) no primeiro trimestre deste ano por causa do rompimento da barragem e a necessidade de paralisar as atividades de determinadas minas e plantas de pelotização. Os números dão dimensão dopara as finanças da. A segunda maior empresa do Espírito Santo, com atuação em diversos Estados brasileiros, apresentou prejuízo de US$ 1,642 bilhão (R$ 6,4 bilhões) no primeiro trimestre deste ano por causa do rompimento da barragem e a necessidade de paralisar as atividades de determinadas minas e plantas de pelotização.

O resultado líquido da empresa reverteu o lucro de US$ 1,642 bilhão (R$ 5,1 bilhões) que a empresa teve no mesmo período do ano passado.

PRIMEIRO EBITDA NEGATIVO DA HISTÓRIA

Segundo a companhia, o resultado negativo deveu-se sobretudo aos eventos relacionados à barragem de Brumadinho, como provisões. Conforme apontou a empresa, as questões envolvendo Brumadinho levaram a empresa a apresentar o seu primeiro Ebitda negativo na história, de US$$ 652 milhões no trimestre.Nos primeiros três meses de 2018, a empresa reportou Ebitda de US$$ 3,926 bilhões. Já nos últimos três meses de 2018 a empresa reportou Ebitda de US$ 4,467 bilhões.

Produção de minério da Vale: doações de campanha Crédito: Vale/Divulgação

A margem Ebitda ajustada ficou negativa em 8% ante positiva em 46% na relação anual e trimestral. No balanço, a empresa explicou que o impacto financeiro da ruptura da barragem de Brumadinho no Ebitda do trimestre foi de US$ 4,954 bilhões devido às “provisões para os programas e acordos de compensação/remediação (US$ 2,423 bilhões); provisão para descomissionamento ou descaracterização de barragens de rejeito (US$ 1,855 bilhão); despesas incorridas diretamente relacionadas a Brumadinho (US$$ 104 milhões); volumes perdidos (US$ 290 milhões); despesas de parada (US$ 160 milhões); outros (US$$ 122 milhões)”, destacaram.

A receita operacional líquida, por sua vez, chegou em US$ 8,203 bilhões, queda de 4,6% ante o mesmo intervalo do ano passado. Em relação ao último trimestre de 2018, houve queda de 16,4%.

DESPESAS POR BRUMADINHO

No estágio atual das investigações, apurações das causas e possíveis ações de terceiros contra a Vale, não é possível determinar todos os custos que podem ser incorridos em decorrência do evento, cita o balanço do primeiro trimestre. Portanto, os valores divulgados no resultado do trimestre levam em consideração a melhor estimativa da administração e consideram os fatos e circunstâncias conhecidos até momento.

As despesas da Vale relacionadas à tragédia de Brumadinho alcançaram US$ 4,504 bilhões de janeiro a março de 2019. O rompimento da barragem ocorreu no fim de janeiro. Desse montante, a maior parcela, de US$ 2,423 bilhões, teve como origem provisões feitas para acordos, multas e doações.

A maior dessas reservas foi destinada ao acordo com a Defensoria Pública, que recebeu US$ 1,777 bilhão. Dentro das despesas da Vale, a mineradora também destinou US$ 1,855 bilhão ao processo de descomissionamento das barragens a montante - que usam tecnologia idêntica a que existia nas instalações de Brumadinho.