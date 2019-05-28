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Iniciativa privada

Terminais e Pavilhão de Carapina serão os primeiros concedidos pelo governo

Para destravar investimentos, o Estado terá uma plataforma que reúne empreendimentos de interesse da administração pública e do setor empresarial; entenda

Publicado em 

28 mai 2019 às 15:32

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 15:32

Os terminais do Transcol e o Pavilhão de Carapina, na Serra, serão os primeiros projetos a receber recursos privados dentro do novo Programa de Concessões e Parcerias do governo estadual.
Conforme o Gazeta Online antecipou no último dia 15, o governo do Estado quer adotar um novo modelo de gestão para os 10 terminais de ônibus do Sistema Transcol.
Para destravar investimentos, o Estado terá uma plataforma que reúne empreendimentos de interesse da administração pública e do setor empresarial, para serem desenvolvidos por meio de concessões ou parcerias público-privadas (PPP).
Terminais e Pavilhão de Carapina serão os primeiros concedidos pelo governo
"Esse site será a porta de entrada para novos investimentos. Tanto o Estado quanto o setor privado poderão apresentar projetos para serem analisados e trabalhados de forma conjunta", explicou o governador Renato Casagrande, que está em São Paulo participando do Fórum de PPPs e Concessões.
> Terminais do Transcol serão administrados por empresas privadas
Segundo Casagrande, o montante de R$ 20 milhões já foi aportado ao fundo garantidor para a realização dos projetos. "Estamos sinalizando ao empresário que deseja fazer investimentos por parcerias público-privadas que há recursos disponíveis, com o lastro do fundo garantidor".
O governador adiantou ao Gazeta Online que a fase de sondagem para a concessão dos 10 terminais do Transcol e do Pavilhão de Carapina terá início nesta quarta-feira (29) quando será lançado o Programa de Concessões e Parcerias, em solenidade no Palácio Anchieta.

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