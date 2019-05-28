Os terminais do Transcol e o Pavilhão de Carapina , na Serra , serão os primeiros projetos a receber recursos privados dentro do novo Programa de Concessões e Parcerias do governo estadual.

Para destravar investimentos, o Estado terá uma plataforma que reúne empreendimentos de interesse da administração pública e do setor empresarial, para serem desenvolvidos por meio de concessões ou parcerias público-privadas (PPP).

Your browser does not support the audio element. Terminais e Pavilhão de Carapina serão os primeiros concedidos pelo governo

"Esse site será a porta de entrada para novos investimentos. Tanto o Estado quanto o setor privado poderão apresentar projetos para serem analisados e trabalhados de forma conjunta", explicou o governador Renato Casagrande , que está em São Paulo participando do Fórum de PPPs e Concessões.

Segundo Casagrande, o montante de R$ 20 milhões já foi aportado ao fundo garantidor para a realização dos projetos. "Estamos sinalizando ao empresário que deseja fazer investimentos por parcerias público-privadas que há recursos disponíveis, com o lastro do fundo garantidor".