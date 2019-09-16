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Reforma

Termina nesta segunda prazo para apresentar emendas à Previdência

Até as 13h desta segunda-feira (16), já haviam sido apresentadas 78 emendas

Publicado em 

16 set 2019 às 12:02

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 12:02

O relator da PEC 6/2019, senador Tasso Jereissati, durante a reunião deliberativa para análise da PEC 6/2019, que modifica o sistema de Previdência Social. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A quinta e última sessão de discussão da reforma da Previdência (PEC 06/2019) será realizada na tarde desta segunda-feira (16) no plenário do Senado.
Vencida essa fase, que também encerra a apresentação de emendas ao texto, a proposta volta à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa para que o relator do texto, Tasso Jereissati (PSDB-CE), analise as sugestões apresentas pelos senadores. Só depois disso a matéria será votada no plenário em primeiro turno.
Até as 13h desta segunda-feira (16), já haviam sido apresentadas 78 emendas.
> Policiais recorrem a uma lei de 1985 para aposentadoria mais alta
Pelo calendário definido com os líderes na próxima quinta-feira(19), o relator fará a leitura do parecer sobre essas emendas em reunião extraordinária da CCJ e, na terça-feira (24), o parecer será discutido e votado de manhã no colegiado e, à tarde, no plenário da Casa em primeiro turno. Para ser aprovado, são necessários 49 dos 81 votos.
Já o segundo turno da PEC principal, que será antecedido de três sessões de discussão, está marcado para o dia 10 de outubro. Depois disso, se a proposta for aprovada, seguirá para promulgação pelo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).
> Prefeitos apoiam PEC paralela da Previdência

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