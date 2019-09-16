Termina nesta segunda prazo para apresentar emendas à Previdência

O relator da PEC 6/2019, senador Tasso Jereissati, durante a reunião deliberativa para análise da PEC 6/2019, que modifica o sistema de Previdência Social.

Pelo calendário definido com os líderes na próxima quinta-feira(19), o relator fará a leitura do parecer sobre essas emendas em reunião extraordinária da CCJ e, na terça-feira (24), o parecer será discutido e votado de manhã no colegiado e, à tarde, no plenário da Casa em primeiro turno. Para ser aprovado, são necessários 49 dos 81 votos.