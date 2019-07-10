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Reforma da Previdência

Tereza Cristina é exonerada para reassumir mandato e votar em prol da reforma

A licença da ministra foi confirmada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU)

Publicado em 

10 jul 2019 às 10:22

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 10:22

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina Crédito: José Cruz/Agência Brasil | Arquivo
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi exonerada para retomar à Câmara como deputada e reforçar o placar em favor da Reforma da Previdência. A licença da ministra foi confirmada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (9).
Mais cedo, já haviam sido exonerados os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e do Turismo, Marcelo Henrique Teixeira Dias, conhecido como Marcelo Álvaro Antônio, dentro da estratégia pró-reforma. O processo de votação da proposta começou hoje e pode se estender até o fim da semana. A expectativa é que os ministros licenciados retornem aos respectivos cargos depois que a votação for concluída.
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, também tem mandato de deputado federal, mas não deve deixar o ministério para a votação. A avaliação é de que o seu suplente, Darcísio Perondi (MDB-RS), é "voto fechado" a favor da reforma. Perondi é vice-líder do governo Bolsonaro e defende a proposta desde o governo do ex-presidente Michel Temer.

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