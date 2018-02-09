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"Agressões ao consumidor"

Temer estuda fórmula de baratear gás de cozinha para os mais pobres

Segundo Henrique Meirelles, ainda não há uma decisão sobre o assunto

Publicado em 

09 fev 2018 às 14:46

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 14:46

Michel Temer Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Michel Temer afirmou nesta sexta-feira que o governo está estudando a possibilidade de compensar os aumentos no preço do gás de cozinha para a população mais pobre. O presidente classificou os aumentos da gasolina e do gás de cozinha como "agressões ao consumidor":
— Estou examinando uma fórmula de compensar esse aumento para os mais pobres, porque para eles o gás de cozinha sempre tem um efeito muito grande. Isso vai ser para logo — afirmou Temer.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que existe no governo uma preocupação com a grande variação do preço do gás de cozinha. No entanto, admitiu que ainda não há uma decisão sobre o assunto.
— Não temos nenhuma decisão a esse respeito. O que existe sim é uma preocupação com a variação grande do preço do gás.
Questionado sobre o que estaria sendo estudado, ele disse que, primeiramente, conversaria com o presidente Temer e depois falaria com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, para tomar uma decisão.

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