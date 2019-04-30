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13,4 milhões de pessoas

Taxa de desemprego fica em 12,7% no trimestre até março, afirma IBGE

A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.291,00 no trimestre encerrado em março

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 13:29

Publicado em 

30 abr 2019 às 13:29
Dinheiro Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil
A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,7% no trimestre encerrado em março, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado ficou abaixo da mediana (12,8%) das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 12,5% e 13,0%.
Em igual período de 2018, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 13,1%. No trimestre até fevereiro, a taxa foi de 12,4%. No trimestre até dezembro de 2018, o resultado ficou em 11,6%.
> ES tem a 2ª maior redução do número de desempregados do país
A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.291,00 no trimestre encerrado em março. O resultado representa alta de 1,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 205,3 bilhões no trimestre até março, alta de 3,3% ante igual período do ano anterior.

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