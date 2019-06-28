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Pnad Contínua

Taxa de desemprego fica em 12,3% no trimestre até maio, afirma IBGE

A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.289 no trimestre encerrado em maio

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 12:36

Publicado em 

28 jun 2019 às 12:36
axa de desemprego fica em 12,3% no trimestre até maio, afirma IBGE Crédito: Camila Domingues/ Palácio Piratini
A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,3% no trimestre encerrado em maio, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado veio igual à mediana calculada pelo Projeções Broadcast a partir do intervalo de estimativas do mercado financeiro que iam de uma taxa de desemprego de 12,1% a 12,5%.
Em igual período de 2018, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,7%. No trimestre até abril, a taxa foi de 12,5%.
A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.289 no trimestre encerrado em maio, segundo o IBGE. O resultado representa queda de 0,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 207,499 bilhões no trimestre até maio, alta de 2,4% ante igual período do ano anterior.

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