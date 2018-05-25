Supermercados do ES: estoques no limite geram temor de desabastecimento

Clientes compram produtos em supermercado de Vitória Crédito: Bárbara Oliveira

Os estoques dos supermercados do Espírito Santo estão próximos do limite e alguns produtos já estão em falta desde a última quinta-feira (24). A informação é do superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider. Segundo ele, produtos de abastecimento diário, como verduras, legumes, frutas, laticínios, pães e carnes bovinas estão sumindo das prateleiras.

Com o quinto dia de paralisação dos caminhoneiros nas rodovias, os supermercadistas esperam que a greve seja suspensa ainda nesta sexta-feira (25), após o acordo com o governo federal. Se ela persistir, avalia Schneider, a situação pode ficar "muito preocupante".

"Estamos quase no limite. Não é necessário criar nenhum alarde. Caso a greve se encerre hoje (sexta) e os caminhões que já estão carregados nas estradas comecem a chegar, é possível manter a normalidade do atendimento. Hoje já faltam alguns produtos, mas isso não afeta tanto o consumidor. Quem andar mais 300 metros até o próximo supermercado vai conseguir encontrar o que estava faltando. Agora, se o fim da greve dos caminhoneiros ficar para a próxima semana, vamos alcançar um nível muito preocupante e ter problemas gravíssimos", avalia Schneider.

Comerciantes vendem produtos do lado de fora da Ceasa, em Cariacica Crédito: Caíque Verli

Entre os itens que começam a sumir das prateleiras, o que mais preocupa é a carne bovina. Como estes produtos não podem ser congelados, o estoque deles nos supermercados são menores, para consumo imediato.