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Verduras e carnes em falta

Supermercados do ES: estoques no limite geram temor de desabastecimento

Associação Capixaba de Supermercados diz que situação é de alerta e pode ficar gravíssima se a greve dos caminhoneiros não acabar nesta sexta-feira

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 13:36
Clientes compram produtos em supermercado de Vitória Crédito: Bárbara Oliveira
Os estoques dos supermercados do Espírito Santo estão próximos do limite e alguns produtos já estão em falta desde a última quinta-feira (24). A informação é do superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider. Segundo ele, produtos de abastecimento diário, como verduras, legumes, frutas, laticínios, pães e carnes bovinas estão sumindo das prateleiras.
Com o quinto dia de paralisação dos caminhoneiros nas rodovias, os supermercadistas esperam que a greve seja suspensa ainda nesta sexta-feira (25), após o acordo com o governo federal. Se ela persistir, avalia Schneider, a situação pode ficar "muito preocupante".
"Estamos quase no limite. Não é necessário criar nenhum alarde. Caso a greve se encerre hoje (sexta) e os caminhões que já estão carregados nas estradas comecem a chegar, é possível manter a normalidade do atendimento. Hoje já faltam alguns produtos, mas isso não afeta tanto o consumidor. Quem andar mais 300 metros até o próximo supermercado vai conseguir encontrar o que estava faltando. Agora, se o fim da greve dos caminhoneiros ficar para a próxima semana, vamos alcançar um nível muito preocupante e ter problemas gravíssimos", avalia Schneider.
> Saiba tudo sobre a greve dos caminhoneiros no ES
Comerciantes vendem produtos do lado de fora da Ceasa, em Cariacica Crédito: Caíque Verli
Entre os itens que começam a sumir das prateleiras, o que mais preocupa é a carne bovina. Como estes produtos não podem ser congelados, o estoque deles nos supermercados são menores, para consumo imediato. 
"Tudo que tem abastecimento diário, como os hortifrutigranjeiros, verduras, frutas, legumes e a carne bovina começam a faltar. A carne bovina só pode ser resfriada, não pode ser congelada. Em algumas lojas, já não tem mais. A cada hora que passa, o problema se agrava. Todas as cidades estão com dificuldades, tanto nos municípios menores como nos grandes centros do Espírito Santo. É preciso ter bom senso. Estamos apostando no fim da greve ainda hoje para que até segunda-feira a situação do abastecimento seja normalizado", reforça Schneider.

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