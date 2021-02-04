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Dados

Soma de salários pagos pela indústria cai 5,6% em 2020, diz CNI

Considerando apenas o mês de dezembro, a redução dos indicadores fica na faixa dos 5% em relação ao mesmo mês do ano anterior
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 fev 2021 às 11:38

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 11:38

Indústria
O rendimento médio real do trabalhador do setor, por sua vez, caiu 3,7% no período Crédito: Pixabay
A soma de salários paga pela indústria encolheu 5,6% em 2020 na comparação com o ano anterior, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgados nesta quinta-feira (4). A variação considera o valor já descontada a inflação.
O rendimento médio real do trabalhador do setor, por sua vez, caiu 3,7% no período.
Considerando apenas o mês de dezembro, a redução dos indicadores fica na faixa dos 5% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Segundo Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI, as quedas observadas em dezembro refletem a antecipação do pagamento do 13º em 2020, realizado nos meses mais críticos da pandemia.

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Também contribuiu para o valor menor em dezembro o fato de menos trabalhadores terem tirado férias -quando a empresa paga um terço adicional do salário-, afirma Azevedo.
Outros indicadores, como a quantidade de horas trabalhadas e utilização da capacidade instalada, apresentaram desempenho melhor em dezembro, sinalizando uma recuperação do setor.
"Esses índices mostram tendência de alta desde o período mais crítico da pandemia", afirmou a CNI em relatório.
As vendas reais encerraram 2020 com alta de 0,8% na comparação com 2019. O faturamento real, por sua vez, aumentou 0,8%.

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As horas trabalhadas na produção aumentaram pelo oitavo mês consecutivo, com expansão de 2,5% em dezembro. Desde maio, quando o setor sofreu o maior baque da pandemia, o indicador acumula alta de 38%.
Apesar do resultado positivo, na comparação com o acumulado de 2019 a variação é negativa, de -4,1%.
Já o emprego cresceu 0,2% no último mês do ano, quinto mês consecutivo com números positivos. A alta, contudo, não foi suficiente para reverter o acumulado negativo do ano, que encerrou 2020 com queda de 2,1%.
Por fim, a utilização da capacidade industrial chegou a 80,6% em dezembro, alta de 0,7 ponto percentual frente a novembro. Por outro lado, a utilização da capacidade instalada média foi de 76,4%, abaixo do patamar de 77,8% registrado em 2019.
Na última terça (2), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já havia divulgado que a produção industrial brasileira encolheu 4,5% em 2020. O desempenho é o pior desde 2016, quando houve recuo de 6,4%.

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