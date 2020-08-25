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Feirão dos endividados

Serasa permite cliente pagar por R$ 100 dívida de até R$ 1 mil

Promoção Limpa Nome se encerra na segunda-feira (31). Veja como aderir à oferta promovida por 21 empresas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 12:51

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 12:51

Imagens Economia: Orçamento, finanças pessoais, investimento
Orçamento, finanças pessoais, investimento Crédito: Freepik
SÃO PAULO - A Serasa anunciou nesta terça-feira (25) o fim da ação para regularizar débitos de consumidores. Segundo a instituição, o Limpa Nome teve mais de um milhão de consumidores preocupados em quitar suas dívidas. O programa se encerra na segunda-feira (31).
A última semana do programa conta com 21 parceiros da plataforma, como Tricard, Recovery, Ativos, Itapeva, Credsystem, Avon, Pernambucanas, Casas Bahia, Ponto Frio, Anhanguera, Unopar, Pitagoras, Unime, Iuni, Uniderp, Unirondon, Unique, Hoepers, Algar, Calcard e Vivo.

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Para saber se a dívida poderá ser negociada nessas condições, o consumidor precisa acessar o site do Serasa Limpa Nome: www.serasa.com.br. As informações também podem ser acessadas via aplicativo da Serasa disponível para Android e iOS.
Seguindo as recomendações das autoridades de saúde, as agências da Serasa que fornecem atendimento presencial permanecem fechadas. Porém, além do site do Serasa Limpa Nome e do app da Serasa, o consumidor também pode regularizar seus débitos financeiros pelo Whatsapp, por meio do número: (11) 98870-7025.
No dia 15 de junho, a Serasa havia iniciado uma ação de regularização de débitos. Quem tinha dívidas entre R$ 200 e R$ 1.000 pôde consultar a plataforma da empresa para quitá-las pelo valor de até R$ 100.

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