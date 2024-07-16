Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Senado cria grupo de trabalho para discutir reforma tributária
Regras fiscais

Senado cria grupo de trabalho para discutir reforma tributária

O grupo não terá nenhum poder no relatório da proposta, que regulamenta a reforma e que ficará sob os cuidados do senador Eduardo Braga (MDB-AM)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jul 2024 às 19:17

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 19:17

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado decidiu criar um grupo de trabalho para acompanhar a tramitação da regulamentação da reforma tributária. O grupo não terá nenhum poder no relatório da proposta, que ficará sob os cuidados do senador Eduardo Braga (MDB-AM).
O trabalho será semelhante ao que aconteceu durante a tramitação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que instituiu a reforma tributária. O grupo de trabalho analisará o tema e apresentará um conjunto de emendas ao relator, que decidirá se as aceita ou não.
O relator do GT será o senador Izalci Lucas (PL-DF), que pretende divulgar nas próximas semanas um plano de trabalho do grupo. Serão realizadas audiências públicas para embasar as sugestões de alterações ao projeto de lei complementar apresentado na Câmara dos Deputados na semana passada.
A criação do grupo de trabalho deve reforçar o discurso de alguns senadores de que é preciso ter mais tempo para analisar a regulamentação da reforma tributária na Casa Alta do Congresso. O projeto tramita com regime de urgência, o que impõe a votação em até 45 dias a partir do seu recebimento pela Mesa Diretora do Senado.
Na reunião de líderes da última quinta-feira, 11, senadores governistas e da oposição pediram que o governo retire essa urgência para que o texto seja discutido até o fim do ano. O governo já indicou que deve aceitar essa sugestão, apurou a reportagem.
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária semipresencial.
Plenário do Senado Federal Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

LEIA MAIS

Haddad afirma que reforma tributária é 'guarda-chuva do que vai acontecer de bom'

Com reforma tributária, imposto de caviar e outros produtos cai à metade

Quais são os impactos da reforma tributária na construção civil

Reforma tributária: saiba se alimentos como carne e arroz ficarão mais baratos

Reforma tributária: relator quer tirar urgência na votação no Senado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Senado Federal reforma tributária
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados