Sem recursos, Receita Federal pode desligar até emissão de CPF

Receita arrecada R$ 113,3 bi em maio, melhor resultado em 5 anos Crédito: Ricardo Medeiros

Receita Federal terá de desligar todos os seus sistemas informatizados a partir do dia 25 de agosto. Já circula um aviso interno entre as áreas do órgão informando que, se não forem liberadas mais verbas do orçamento, os sistemas responsáveis por emissão de Sem recursos por conta dos cortes de orçamento que vêm sendo feitos desde o início do ano, aterá de desligar todos os seus sistemas informatizados a partir do dia 25 de agosto. Já circula um aviso interno entre as áreas do órgão informando que, se não forem liberadas mais verbas do orçamento, os sistemas responsáveis por emissão de CPF e processamento de restituições de Imposto de Renda serão desligados, entre outros.

Arrecadação de tributos, emissões de certidões negativas, controle aduaneiro e operações de comércio exterior também serão afetados, assim como o envio de cartas de cobrança aos devedores do fisco e a disponibilização de recursos aos Fundos de participação de Estados e municípios.

Segundo o Estadão apurou, a Receita precisa de pelo menos R$ 300 milhões para manter os sistemas funcionando até o fim do ano. O órgão teve contingenciado 30% de seu orçamento de 2019, de cerca de R$ 3 bilhões.

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