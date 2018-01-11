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Aumento no benefício

Seguro-desemprego é reajustado em 2,07% em 2018

Cálculo tomou como base a variação do INPC. Valor máximo será de R$ 1.677,74

Publicado em 

11 jan 2018 às 19:25

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 19:25

O seguro-desemprego é pago aos trabalhadores demitidos sem justa causa Crédito: Arquivo
O seguro-desemprego será reajustado em 2,07% em 2018 para trabalhadores que recebiam acima do salário mínimo. A tabela entra em vigor nesta quinta-feira (11). O aumento no benefício foi calculado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que acumulou alta de 2,07% em 2017, e o benefício máximo passou de R$ 1.643,72 para R$ 1.677,74.
O seguro-desemprego é pago aos trabalhadores demitidos sem justa causa. Mensalmente, o desempregado recebe de R$ 954 (salário mínimo atual) a R$ 1.677,74. A quantidade de parcela, entre três e cinco, depende do tempo que o trabalhador ficou no emprego e se é a primeira, segunda ou terceira solicitação do benefício.
No período que estiver recebendo o seguro-desemprego, o trabalhador não pode receber outra remuneração referente a vínculo empregatício formal ou informal.
VEJA COMO FICA O CÁLCULO:
Faixa de salário médio de até R$ 1.480,25
- Valor da parcela: Multiplica-se o salário médio por 0.8 (80%)
Faixa de salário médio de R$ 1.480,26 até R$ 2.467,33:
- Valor da parcela: O que exceder a R$ 1.480,25, multiplica-se por 0.5 (50%) e soma-se a R$ 1.184,20.
Faixa de salário médio acima de R$ 2.467,33
- O Valor da parcela será de R$ 1.677,74, invariavelmente.
 

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