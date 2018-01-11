Seguro-desemprego é reajustado em 2,07% em 2018

O seguro-desemprego é pago aos trabalhadores demitidos sem justa causa Crédito: Arquivo

O seguro-desemprego será reajustado em 2,07% em 2018 para trabalhadores que recebiam acima do salário mínimo. A tabela entra em vigor nesta quinta-feira (11). O aumento no benefício foi calculado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que acumulou alta de 2,07% em 2017, e o benefício máximo passou de R$ 1.643,72 para R$ 1.677,74.

O seguro-desemprego é pago aos trabalhadores demitidos sem justa causa. Mensalmente, o desempregado recebe de R$ 954 (salário mínimo atual) a R$ 1.677,74. A quantidade de parcela, entre três e cinco, depende do tempo que o trabalhador ficou no emprego e se é a primeira, segunda ou terceira solicitação do benefício.

No período que estiver recebendo o seguro-desemprego, o trabalhador não pode receber outra remuneração referente a vínculo empregatício formal ou informal.

VEJA COMO FICA O CÁLCULO:

Faixa de salário médio de até R$ 1.480,25

- Valor da parcela: Multiplica-se o salário médio por 0.8 (80%)

Faixa de salário médio de R$ 1.480,26 até R$ 2.467,33:

- Valor da parcela: O que exceder a R$ 1.480,25, multiplica-se por 0.5 (50%) e soma-se a R$ 1.184,20.

Faixa de salário médio acima de R$ 2.467,33

- O Valor da parcela será de R$ 1.677,74, invariavelmente.