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Crise do coronavírus

Secretário do Tesouro cobra de bancos esforço para não travar crédito

Mansueto Almeida cobrou que bancos se esforcem para levar o crédito até a ponta e disse que governo está elaborando um novo programa para aumentar o crédito para microempresas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 19:00

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 19:00

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, cobrou que bancos se esforcem para levar o crédito até a ponta.
"O governo brasileiro tem alertado bancos de que não podem travar crédito. Eles têm de se esforçar mais para levar esse aumento de liquidez promovido pelo Banco Central chegar na ponta. Se não está chegando, eles têm de sentar à mesa com o governo", afirmou, em live organizada pela Necton Investimentos.
Mansueto Almeida
Mansueto Almeida: "Sseria errado dar refresco para banco"  Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
O secretário afirmou que o governo está elaborando um novo programa para aumentar o crédito para microempresas e lembrou que outros já foram lançados para companhias com faturamento de até R$ 10 milhões.
"Não estou preocupado com bancos, isso é com o Banco Central. Mas seria errado dar refresco para banco. Eles estão cientes de que serão criticados se dinheiro não chegar na ponta", completou.

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