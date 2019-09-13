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Saque do FGTS

Saque do FGTS: agências da Caixa no ES vão abrir neste sábado

No ES, serão 1,98 milhão de trabalhadores que terão direito ao resgate de até R$ 500 em cada conta ativa e/ou inativa
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

13 set 2019 às 15:44

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 15:44

Trabalhadores fazem fila para sacar o valor do FGTS Crédito: Marcelo Prest
As agências da Caixa Econômica Federal vão abrir exclusivamente neste sábado (14), das 9h às 15 horas, para atender os trabalhadores que têm direito a sacar parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço(FGTS). Os primeiros valores liberados são para pessoas que fazem aniversário entre os meses de janeiro a abril e possuam conta-poupança na Caixa.
> FGTS: especialista explica as modalidades de saque
Desde as primeiras horas desta sexta-feira (13), filas já começaram a se formar nas agências espalhadas pela Grande Vitória. Ao todo no Espírito Santo, 1,98 milhão de trabalhadores tem direito a resgatar o valor de até R$ 500 em contas ativas ou inativas.
De acordo com a Caixa, no Estado serão liberados R$ 649,5 milhões para saque imediato. Em todo país o valor poderá chegar aos R$40 bilhões. O calendário para pagamentos tem data prevista para até março de 2020.
SAIBA MAIS
A partir do dia 27 de setembro, trabalhadores que fazem aniversário entre maio e agosto e possuam conta-poupança na Caixa também poderão sacar os valores do FGTS. As agências poderão funcionar em horário especial neste dia para poder atender a todos.
> Golpe do FGTS na internet faz 40 vítimas a cada uma hora no ES
Para quem não é correntista, os saques começarão no dia 18 de outubro. Já as pessoas que optarem por não fazer a retirada no período de liberação, terão até o dia 31 de março de 2020 para fazer o saque.

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