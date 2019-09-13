Saque do FGTS: agências da Caixa no ES vão abrir neste sábado

As agências da Caixa Econômica Federal vão abrir exclusivamente neste sábado (14), das 9h às 15 horas, para atender os trabalhadores que têm direito a sacar parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço(FGTS). Os primeiros valores liberados são para pessoas que fazem aniversário entre os meses de janeiro a abril e possuam conta-poupança na Caixa.
Desde as primeiras horas desta sexta-feira (13), filas já começaram a se formar nas agências espalhadas pela Grande Vitória. Ao todo no Espírito Santo, 1,98 milhão de trabalhadores tem direito a resgatar o valor de até R$ 500 em contas ativas ou inativas.
De acordo com a Caixa, no Estado serão liberados R$ 649,5 milhões para saque imediato. Em todo país o valor poderá chegar aos R$40 bilhões. O calendário para pagamentos tem data prevista para até março de 2020.
SAIBA MAIS
A partir do dia 27 de setembro, trabalhadores que fazem aniversário entre maio e agosto e possuam conta-poupança na Caixa também poderão sacar os valores do FGTS. As agências poderão funcionar em horário especial neste dia para poder atender a todos.
Para quem não é correntista, os saques começarão no dia 18 de outubro. Já as pessoas que optarem por não fazer a retirada no período de liberação, terão até o dia 31 de março de 2020 para fazer o saque.