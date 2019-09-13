Saque do FGTS: agências da Caixa no ES vão abrir neste sábado

De acordo com a Caixa, no Estado serão liberados R$ 649,5 milhões para saque imediato. Em todo país o valor poderá chegar aos R$40 bilhões. O calendário para pagamentos tem data prevista para até março de 2020.

Para quem não é correntista, os saques começarão no dia 18 de outubro. Já as pessoas que optarem por não fazer a retirada no período de liberação, terão até o dia 31 de março de 2020 para fazer o saque.