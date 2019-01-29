Samarco não tem prazo para voltar a operar

Paralisação das atividades da Samarco, em 2015, impactou arrecadação estadual Crédito: Vitor Jubini | Arquivo | GZ

Samarco , que está fechada desde 2015, não tem prazo para voltar a operar. A expectativa era de que a mineradora em Anchieta, no Espírito Santo, retomasse as atividades em 2020, porém a BHP, acionista anglo-australiana da empresa, afirmou que a ativação da planta industrial não será possível devido ao fracasso das negociações de dívidas com credores.

Segundo comunicado emitido pela BHP na manhã desta terça-feira (29), a Samarco só "voltará às operações quando for seguro e economicamente viável". A decisão foi tomada diante da negativa de um acordo consensual entre credores e empresa para o pagamento de dívidas que chegam a US$ 3,8 bilhões, pouco mais de R$ 14 bilhões.

A Samarco também confirmou, em comunicado à imprensa, que após negociações, propostas e contrapropostas, o acordo não foi firmado dentro do prazo estabelecido, que terminou nesta segunda-feira (28). A mineradora acrescentou ainda que nenhuma outra negociação entre as partes está programada e que, embora as conversas possam ser retomadas no futuro, não há garantia de que continuarão ou resultarão em acordo.

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As tratativas tinham como objetivo reestruturar as obrigações financeiras em relação a contratos de pré-pagamento de exportações e títulos de dívida da Samarco, com vencimentos em 2022, 2023 e 2024. As discussões estavam sendo tratadas sob acordo de confidencialidade com os credores desde novembro de 2018, e os documentos foram divulgados nesta segunda-feira (28), com o fim do prazo para resolução do caso.

após o desastre de Mariana, em Minas Gerais, quando a barragem de Fundão se rompeu com milhões de metros cúbicos de lama de rejeitos, causando a morte de 19 pessoas e a devastação da cidade mineira. Após percorrer 500 quilômetros pelo Rio Doce, a poluição da lama provocou prejuízos também em cidades do litoral capixaba, como Colatina, Baixo Guandu, Linhares e São Mateus. As atividades da Samarco estão interrompidas desde 2015quando a barragem de Fundão se rompeu com milhões de metros cúbicos de lama de rejeitos, causando a morte de 19 pessoas e a devastação da cidade mineira. Após percorrer 500 quilômetros pelo Rio Doce, a poluição da lama provocou prejuízos também em cidades do litoral capixaba, como Colatina, Baixo Guandu, Linhares e São Mateus.