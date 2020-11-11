Saída de dólares supera entrada em US$ 20,194 bi no ano, diz BC

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 6 de novembro ficou positivo em US$ 31,316 bilhões, com importações de US$ 133,708 bilhões Crédito: jcomp/ freepik

O fluxo cambial do ano até 6 de novembro ficou negativo em US$ 20,194 bilhões, informou nesta quarta-feira (11), o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 21,517 bilhões. Os dados anuais refletem, em grande parte, os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o fluxo de moeda estrangeira, em especial no mês de março.

A saída pelo canal financeiro neste ano até 6 de novembro foi de US$ 51,510 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 393,992 bilhões e de envios no total de US$ 445,502 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 6 de novembro ficou positivo em US$ 31,316 bilhões, com importações de US$ 133,708 bilhões e exportações de US$ 165,023 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 21,393 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 57,807 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 85,823 bilhões em outras entradas.

NOVEMBRO

Depois de encerrar outubro com saídas líquidas de US$ 1,311 bilhão, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 186 milhões em novembro até o dia 6, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 1,255 bilhão em novembro até o dia 6. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 6,418 bilhões e de retiradas no total de US$ 5,163 bilhões.