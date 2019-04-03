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Fluxo financeiro

Saída de dólares do país supera entrada em US$ 4,2 bilhões em março

Esse é o primeiro saldo negativo do ano, após janeiro e fevereiro registrarem entradas de dólares maiores do que as saídas: US$ 55 milhões e US$ 8,626 bilhões, respectivamente

Publicado em 

03 abr 2019 às 17:22

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 17:22

Em março, o fluxo financeiro registrou saldo negativo de US$ 7,101 bilhões e o comercial teve saldo positivo de US$ 2,863 bilhões Crédito: Arquivo/ Agência Brasil
O saldo de entrada e saída de dólares do país ficou negativo em março. As saídas superaram as entradas em US$ 4,237 bilhões, informou nesta quarta-feira (03) o Banco Central (BC).
Esse é o primeiro saldo negativo do ano, após janeiro e fevereiro registrarem entradas de dólares maiores que as saídas: US$ 55 milhões e US$ 8,626 bilhões, respectivamente. Nos três meses do ano, o fluxo cambial ficou positivo em US$ 4,444 bilhões.
Em março, o fluxo financeiro (investimentos em títulos, remessas de lucros e dividendos ao exterior e investimentos estrangeiros diretos, entre outras operações) registrou saldo negativo de US$ 7,101 bilhões e o comercial (operações de câmbio relacionadas a exportações e importações) teve saldo positivo de US$ 2,863 bilhões.
> Governo prepara pacote de medidas para destravar economia do País

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