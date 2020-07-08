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Mercado Financeiro

Saída de dólar supera entrada em US$ 2,885 bi em junho, diz BC

De acordo com a divulgação do Banco Central, no canal financeiro, foi registrada a saída líquida de US$ 4,742 bilhões em junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 17:22

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 17:22

Dólar opera em baixa nesta sexta-feira após forte valorização no dia anterior
Dólar opera em baixa nesta sexta-feira após forte valorização no dia anterior Crédito: Pixabay
Depois de registrar entradas líquidas de US$ 3,080 bilhões em maio, o País fechou junho com fluxo cambial negativo de US$ 2,885 bilhões, informou nesta quarta-feira (8) o Banco Central.
No canal financeiro, houve saída líquida de US$ 4,742 bilhões em junho, resultado de aportes no valor de US$ 42,274 bilhões e de retiradas no total de US$ 47,016 bilhões. Este segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 1,857 bilhão, com importações de US$ 14,105 bilhões e exportações de US$ 15,962 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,452 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 5,620 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 8,890 bilhões em outras entradas.

NA SEMANA

O fluxo cambial da semana passada (de 29 de junho a 3 de julho) ficou negativo em US$ 357 milhões.
O canal financeiro registrou na semana passada saída líquida de US$ 1,277 bilhão. Isso foi resultado de aportes no valor de US$ 7,175 bilhões e de envios no total de US$ 8,453 bilhões. Este segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 920 milhões no período, com importações de US$ 2,834 bilhões e exportações de US$ 3,755 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 351 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,069 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 2,334 bilhões em outras entradas.

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