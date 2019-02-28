Rolim: Aumento de alíquota para servidores na reforma não é confisco

Leonardo Rolim Crédito: Nicolas Gomes

Diante de ameaça de servidores públicos recorrerem à Justiça contra a reforma da Previdência, o secretário-adjunto de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim , afirmou nesta quinta-feira (28) que o aumento de tributação para o funcionalismo público não é confisco.

Esse é o termo que vem sendo usados por representantes das categorias para alegar que a elevação de alíquota previdenciária para até 22% nos casos de altos salários seria ilegal. Atualmente, essa taxa é de 11% sobre o salário.

A ideia de confisco se refere ao peso da contribuição à Previdência e do IR (Imposto de Renda) , que chega a 27,5%.

Juntos, esses tributos podem se aproximar da metade dos salários dos servidores com alta remuneração se a reforma da Previdência for integralmente aprovada pelo Congresso

Por isso, entidades ligadas às carreiras de Estado afirmam que, se o aumento de alíquota for aprovado, irão recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal)

"A decisão é do STF. Eu entendo que não é confisco", disse Rolim.

Servidor público, o secretário seria atingido pela alíquota máxima proposta pela reforma do presidente Jair Bolsonaro , pois Rolim recebe mais do que R$ 39 mil por mês.

Na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que altera as regras de aposentadorias, o governo prevê que os funcionários públicos mais ricos pagarão mais.

Quem ganha mais de R$ 39 mil pagaria uma alíquota de 22%, mas esse é o valor máximo. As taxas propostas variam de acordo com o salário.

O teto do funcionalismo público é de R$ 39,3 mil, que é a remuneração dos ministros do Supremo.

O STF, nos últimos anos, impôs derrotas aos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso Michel Temer , quando eles tentaram alterar as contribuições previdenciárias dos servidores em modelo semelhante ao proposto por Bolsonaro.

Mas, para Rolim, o Supremo não decidiu ainda qual o valor máximo que as alíquotas podem alcançar para que não haja confisco.