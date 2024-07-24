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Imposto de Renda

Restituição do IR: Receita abre nesta quarta (24) consulta ao 3° lote

Dinheiro será pago no dia 31 de julho; veja como saber se receberá
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jul 2024 às 08:03

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 08:03

SÃO PAULO - A Receita Federal libera nesta quarta (24), a partir das 10h, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda.
O fisco pagará R$ 8,5 bilhões a 6,09 milhões de contribuintes. O depósito será feito no dia 31 de julho na forma definida pelo contribuinte no momento da entrega da declaração.
A consulta para saber se receberá a restituição é feita no site da Receita, no aplicativo Meu Imposto de Renda (pelo celular ou tablet) ou no portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal). É preciso ter conta nível prata ou ouro no portal gov.br.
De acordo com a Receita, o terceiro lote tem a seguinte divisão:
  • 14.756 idosos com 80 anos ou mais;
  • 95.040 idosos entre 60 e 79 anos;
  • 9.672 contribuintes com deficiência ou doença grave;
  • 34.014 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;
  • 54.241 contribuintes que moram no Rio Grande do Sul; - 5.711.130 pessoas que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram pela restituição via Pix.
Foram contempladas ainda 172.719 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.
Segundo a Receita, esse lote também tem contribuintes que entregaram o IR de anos anteriores, mas que estavam na malha fina e só tiveram o pagamento liberado agora.
VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IR 2024
  • 1º lote - 31 de maio
  • 2º lote - 28 de junho 
  • 3º lote - 31 de julho 
  • 4º lote - 30 de agosto 
  • 5º lote - 30 de setembro
Quem não foi contemplado agora terá o valor corrigido quando receber. A correção será de 1% e um acréscimo proporcional da taxa Selic, que atualmente está em 10,5% ao ano.
PASSO A PASSO PARA CONSULTAR PELO SITE
PASSO A PASSO PARA CONSULTAR PELO APP MEU IMPOSTO DE RENDA
Entre no aplicativo e veja no item "Declaração do IRPF" a situação do IRPF 2024.  Por questão de segurança, o aplicativo traz uma informação simplificada e disponibiliza as seguintes mensagens 
  • Não entregue: Declaração que ainda não foi entregue
  • Omisso de entrega da declaração: Contribuinte tem a obrigação de entregar a declaração, mas ainda não enviou
  • Aguardando processamento: Declaração foi recebida, mas ainda está sendo processada
  • Com pendências: Declaração tem pendências e está na malha fina - Intimaço ou notificação emitida: Declaração está na malha fina e há intimação para apresentação de documentos ou notificação de lançamento para a declaração
  • Fila de restituição: Declaração foi processada e o contribuinte terá direito à restituição, que ainda não foi disponibilizada
  • Processada: Declaração já foi processada pela Receita. Para quem tem imposto a pagar, o sistema mostrará se o pagamento já foi feito
  • Cancelada: Declaração foi cancelada pelo contribuinte ou por ofício
PASSO A PASSO PARA CONSULTAR NO E-CAC
  • Entre no site do e-CAC e faça o login no portal gov.br
  • Clique em Meu Imposto de Renda no menu do lado esquerdo e veja no item "Declaração do IRPF" em "IRPF 2024"
  • Se houver pendências, vá em "Pendências de malha" que a Receita informará quais correções precisam ser feitas
  • A correção deve ser feita e o contribuinte precisa enviar uma declaração retificadora. Não há limite para o envio de retificadoras, mas após 31 de maio não será mais possível alterar o modelo de tributação (simplificada ou deduções legais)
SE NÃO ESTIVER NO TERCEIRO LOTE, QUANDO VOU RECEBER?
Quem não estiver na lista terá mais três lotes para receber de volta o imposto pago a mais à Receita em 2024.
O fisco fecha a lista de pagamentos entre os dias 10 e 12 de cada mês. A consulta costuma ser liberada uma semana antes. Os outros três lotes serão sempre pagos no último dia útil do mês.
Restituição do IR - Receita abre nesta quarta consulta ao terceiro lote

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