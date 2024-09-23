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Dinheiro de volta

Restituição do IR: Receita abre consulta ao último lote de nesta segunda (23)

Pagamento será no dia 30 de setembro para 511 mil contribuintes; veja como saber se receberá
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 set 2024 às 08:29

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 08:29

SÃO PAULO - A Receita Federal irá liberar nesta segunda-feira (23), às 10h, a consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda. O fisco pagará R$ 1,032 bilhões a 511.025 mil contribuintes, entre prioritários e não prioritários. O depósito será feito no dia 30 de setembro na forma definida pelo contribuinte no momento da entrega da declaração.
A consulta para saber se receberá a restituição é feita no site da Receita, no aplicativo Meu Imposto de Renda (pelo celular ou tablet). Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.
Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda
Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Se o contribuinte tem restituição e não entrou em nenhum regulares dos lotes da Receita, deve verificar se a Receita identificou pendências na declaração. Este é o último lote regular de restituição. A partir de outubro, ainda haverá o pagamento de mais cinco lotes residuais, segundo o calendário da Receita.
Para fazer uma consulta detalhada e saber quais pendências foram identificadas pela Receita, é preciso acessar o portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal). Para isso, é preciso ter conta nível prata ou ouro no portal gov.br. Depois de corrigir as inconsistências e enviar uma declaração retificadora, o contribuinte poderá entrar em um dos lotes de restituição residuais, que contemplam pessoas que saíram da malha fina.
De acordo com a Receita, o quinto lote tem: - 11.188 idosos com 80 anos ou mais; - 75.68 idosos entre 60 e 79 anos; - 6.731 contribuintes com deficiência ou doença grave; - 23.180 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; - 86.570 contribuintes que moram no Rio Grande do Sul; - 201.381 pessoas que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram pela restituição via Pix.Foram contempladas ainda 106.289 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.
PASSO A PASSO PARA CONSULTAR NO E-CAC
  • Entre no site do e-CAC e faça o login no portal gov.br
  • Clique em Meu Imposto de Renda no menu do lado esquerdo e veja no item "Declaração do IRPF" em "IRPF 2024"
  • Se houver pendências, vá em "Pendências de malha" que a Receita informará quais correções precisam ser feitas
  • A correção deve ser feita e o contribuinte precisa enviar uma declaração retificadora. Não há limite para o envio de retificadoras, mas após 31 de maio não será mais possível alterar o modelo de tributação (simplificada ou deduções legais)
PASSO A PASSO PARA CONSULTAR PELO APP MEU IMPOSTO DE RENDA
Entre no aplicativo e veja no item "Declaração do IRPF" a situação do IRPF 2024.  Por questão de segurança, o aplicativo traz uma informação simplificada e disponibiliza as seguintes mensagens 
  • Não entregue: Declaração que ainda não foi entregue
  • Omisso de entrega da declaração: Contribuinte tem a obrigação de entregar a declaração, mas ainda não enviou
  • Aguardando processamento: Declaração foi recebida, mas ainda está sendo processada
  • Com pendências: Declaração tem pendências e está na malha fina - Intimaço ou notificação emitida: Declaração está na malha fina e há intimação para apresentação de documentos ou notificação de lançamento para a declaração
  • Fila de restituição: Declaração foi processada e o contribuinte terá direito à restituição, que ainda não foi disponibilizada
  • Processada: Declaração já foi processada pela Receita. Para quem tem imposto a pagar, o sistema mostrará se o pagamento já foi feito
  • Cancelada: Declaração foi cancelada pelo contribuinte ou por ofício
PASSO A PASSO PARA CONSULTAR PELO SITE

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