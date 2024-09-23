Restituição do IR: Receita abre consulta ao último lote de nesta segunda (23)

SÃO PAULO - A Receita Federal irá liberar nesta segunda-feira (23), às 10h, a consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda. O fisco pagará R$ 1,032 bilhões a 511.025 mil contribuintes, entre prioritários e não prioritários. O depósito será feito no dia 30 de setembro na forma definida pelo contribuinte no momento da entrega da declaração.
A consulta para saber se receberá a restituição é feita no site da Receita, no aplicativo Meu Imposto de Renda (pelo celular ou tablet). Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.
Se o contribuinte tem restituição e não entrou em nenhum regulares dos lotes da Receita, deve verificar se a Receita identificou pendências na declaração. Este é o último lote regular de restituição. A partir de outubro, ainda haverá o pagamento de mais cinco lotes residuais, segundo o calendário da Receita.
Para fazer uma consulta detalhada e saber quais pendências foram identificadas pela Receita, é preciso acessar o portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal). Para isso, é preciso ter conta nível prata ou ouro no portal gov.br. Depois de corrigir as inconsistências e enviar uma declaração retificadora, o contribuinte poderá entrar em um dos lotes de restituição residuais, que contemplam pessoas que saíram da malha fina.
De acordo com a Receita, o quinto lote tem: - 11.188 idosos com 80 anos ou mais; - 75.68 idosos entre 60 e 79 anos; - 6.731 contribuintes com deficiência ou doença grave; - 23.180 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; - 86.570 contribuintes que moram no Rio Grande do Sul; - 201.381 pessoas que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram pela restituição via Pix.Foram contempladas ainda 106.289 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.
PASSO A PASSO PARA CONSULTAR NO E-CAC
- Entre no site do e-CAC e faça o login no portal gov.br
- Clique em Meu Imposto de Renda no menu do lado esquerdo e veja no item "Declaração do IRPF" em "IRPF 2024"
- Se houver pendências, vá em "Pendências de malha" que a Receita informará quais correções precisam ser feitas
- A correção deve ser feita e o contribuinte precisa enviar uma declaração retificadora. Não há limite para o envio de retificadoras, mas após 31 de maio não será mais possível alterar o modelo de tributação (simplificada ou deduções legais)
PASSO A PASSO PARA CONSULTAR PELO APP MEU IMPOSTO DE RENDA
Entre no aplicativo e veja no item "Declaração do IRPF" a situação do IRPF 2024. Por questão de segurança, o aplicativo traz uma informação simplificada e disponibiliza as seguintes mensagens
Entre no aplicativo e veja no item "Declaração do IRPF" a situação do IRPF 2024. Por questão de segurança, o aplicativo traz uma informação simplificada e disponibiliza as seguintes mensagens
- Não entregue: Declaração que ainda não foi entregue
- Omisso de entrega da declaração: Contribuinte tem a obrigação de entregar a declaração, mas ainda não enviou
- Aguardando processamento: Declaração foi recebida, mas ainda está sendo processada
- Com pendências: Declaração tem pendências e está na malha fina - Intimaço ou notificação emitida: Declaração está na malha fina e há intimação para apresentação de documentos ou notificação de lançamento para a declaração
- Fila de restituição: Declaração foi processada e o contribuinte terá direito à restituição, que ainda não foi disponibilizada
- Processada: Declaração já foi processada pela Receita. Para quem tem imposto a pagar, o sistema mostrará se o pagamento já foi feito
- Cancelada: Declaração foi cancelada pelo contribuinte ou por ofício
PASSO A PASSO PARA CONSULTAR PELO SITE
- Entre no site de consulta da restituição do IR: https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/
- Informe o número do CPF e a data de nascimento
- Em "Exercício", selecione 2024 - Clique na captcha "Sou humano" e clique em consultar