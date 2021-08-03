Relator da reforma do IR propõe aumento do royalty do minério de ferro para 5,5%

Trem de carga da Vale transportando minério na ferrovia Vitória x Minas, em Serra, ES Crédito: Vitor Jubini

O relator do projeto do Imposto de Renda , Celso Sabino (PSDB-PA), vai propor o aumento de 4% para 5,5% na alíquota da CFEM, compensação financeira pela exploração de recursos minerais. O parecer vai propor que toda arrecadação da CFEM fique para Estados e municípios. Hoje 10% ficam com União e o restante é dividido entre os demais entes.

Sabino disse que essa é uma medida federativa que vai atender os anseios de muitos Estados e municípios. A arrecadação desses recursos e a fiscalização do pagamento desses recursos passarão para as secretarias estaduais de Fazenda.

"As grandes mineradoras têm apresentado altos lucros e uma grande companhia aqui, por exemplo, no segundo trimestre desse ano, anunciou um lucro de R$ 40 bilhões e tem um preço de equilíbrio do minério de US$ 45 dólares por tonelada, e o valor do minério está US$ 200 por tonelada", disse ele.

Sabino disse que todas as empresas do Brasil , inclusive as grandes mineradoras, terão forte redução da carga tributária com redução da alíquota do IRPF. "Entendemos como justa essa medida e uma forma de atender muitos Estados e municípios", disse.

O incremento de 1,5 ponto porcentual virá junto com uma PEC que será apresentada para tramitar em conjunto o projeto de Lei. A proposta, disse ele, vai reduzir a desigualdade dos municípios no Brasil.