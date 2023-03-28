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Tudo ou nada

'Reforma tributária é a única bala de prata que temos', diz Tebet

Ministra do Planejamento afirma que medida é a "salvação da lavoura" para recuperar o crescimento econômico do país
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 mar 2023 às 16:59

Publicado em 28 de Março de 2023 às 16:59

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira (28) que a reforma tributária é a única bala de prata que o governo possui para recuperar o crescimento econômico do País. Segundo ela, a medida é a "salvação da lavoura". As declarações foram feitas durante a XXIV Marcha dos Prefeitos, organizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).
"O Brasil não vai crescer e não vai gerar emprego se não aprovarmos reforma tributária. A reforma tributária é a salvação da lavoura, a única bala de prata que temos. Fiquem tranquilos que nenhum município vai perder na tributária", disse a ministra.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet
Simone Tebet diz que proposta terá um fundo para compensar as perdas dos Estados Crédito: José Cruz/ Agência Brasil
Segundo Tebet, a reforma tributária aliviará a carga tributária da indústria, setor que gera os empregos com maior qualidade e renda.
Ela ainda destacou que a proposta terá um fundo para compensar as perdas dos entes da federação e um fundo específico para o desenvolvimento regional.
A ministra destacou que a criação dos dois fundos foi um pedido dela para o relator da matéria, deputado Agnaldo Ribeiro (PP-PB), que acatou o pleito.
Tebet ainda declarou que o novo arcabouço fiscal será anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda nesta semana para estabilizar a dívida pública.

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