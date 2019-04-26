Reforma pode gerar 4,3 milhões de empregos até 2022, diz Bolsonaro

No fim da noite da quinta-feira (25), o presidente da República,, informou que a aprovação dapermitirá a geração de 4,3 milhões de empregos. "Os estudos do Ministério da Economia preveem geração de 4 milhões e 300 mil novos empregos até 2022 com a aprovação da Nova Previdência", escreveu o mandatário no Twitter. "Temos a chance de colocar o Brasil de vez nos rumos do crescimento e da prosperidade. É extremamente necessário o apoio de todos."