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Previsões

Reforma pode gerar 4,3 milhões de empregos até 2022, diz Bolsonaro

De acordo com o presidente da República, a reforma dará condições ao País em "potencializar nossos investimentos como nunca"

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 13:32

Publicado em 

26 abr 2019 às 13:32
"Sem desidratar, a Nova Previdência gerará economia de R$ 1 trilhão ao País", explicou Bolsonaro. Crédito: Antonio Cruz/ABR
No fim da noite da quinta-feira (25), o presidente da República, Jair Bolsonaro, informou que a aprovação da reforma da Previdência permitirá a geração de 4,3 milhões de empregos. "Os estudos do Ministério da Economia preveem geração de 4 milhões e 300 mil novos empregos até 2022 com a aprovação da Nova Previdência", escreveu o mandatário no Twitter. "Temos a chance de colocar o Brasil de vez nos rumos do crescimento e da prosperidade. É extremamente necessário o apoio de todos."
De acordo com o presidente da República, a reforma dará condições ao País em "potencializar nossos investimentos como nunca".
"Sem desidratar, a Nova Previdência gerará economia de R$ 1 trilhão ao País", explicou Bolsonaro.
O número, contudo, é inferior ao cálculo mais recente do Ministério da Economia, que estima economia em torno de R$ 1,2 bilhão em dez anos, caso a proposta seja aprovada em sua integralidade.

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