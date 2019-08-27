Reforma da Previdência: relator inclui Estados e taxa para filantropia

Senado vai discutir mudanças na reforma da Previdência Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

aprovada na Câmara em dois turnos. O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) entregou na tarde desta terça-feira (27) o relatório da reforma da Previdência no Senado . Jereissati propôs algumas mudanças, entre elas a inclusão de Estados e municípios no texto. Porém, para não atrasar o andamento da reforma no Congresso, essa mudança estará numa Proposta de Emenda Constitucional (PEC) paralela a ser votada por deputados e senadores. Além dessa, foram propostas outras alterações, como a inclusão de uma cobrança previdenciária obrigatória de entidades filantrópicas. A reforma já foi

Segundo consta no texto do relato, não haverá prazos para que os Estados aprovem as mudanças nas regras, que deverão ser votadas em cada assembleia legislativa . Assim que os Estados concluírem a votação, os municípios terão adesão automática. Porém, cada prefeitura vai ter um prazo de 360 dias para desfazer a adesão automática e sair da reforma.

OUTRAS MUDANÇAS

O texto apresenta ainda alterações nas regras de pensão por morte, para garantir que o valor do benefício não fique abaixo de 1,6 salário mínimo. Jereissati sugeriu também um período de transição para a idade mínima de aposentadoria para quem trabalha com atividades prejudiciais à saúde. As propostas também entraram na PEC paralela.

Além disso, o relator suprimiu do texto alguns pontos, entre eles um que incluía na Constituição o critério de renda para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Segundo o Senado, o que foi suprimido não implica na volta do texto para nova votação na Câmara dos Deputados.

COMPENSAÇÃO

Para compensar a perda de receita que as mudanças vão causar, o senador propôs a inclusão na PEC paralela da cobrança previdenciária obrigatória de entidades filantrópicas - exceto santas casas e de assistência social -, além do fim da isenção previdenciária nas exportações.

ECONOMIA: R$ 1 TRILHÃO

Segundo o relator, o texto apresentado deve dar uma economia de R$ 1 trilhão em 10 anos. Segundo as contas do governo federal, o impacto do texto aprovado pela Câmara seria de R$ 933,5 bilhões no mesmo período.

A previsão é que o texto seja analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado no dia 4 de setembro. Depois, no dia 24 deve ocorrer a primeira votação no plenário e a segunda votação no dia 10 de outubro.

Já a sugestão de PEC paralela, apresentada junto com o relatório, será levada ao plenário no mesmo dia da discussão do texto principal em primeiro turno no plenário da Casa. Pelos menos 27 senadores terão de assinar o documento para que a PEC comece a tramitar e seja votada.