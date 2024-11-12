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Jornada de trabalho

Redução da escala 6x1 é tendência mundial e debate cabe a sociedade e Congresso, diz Alckmin

Declarações do vice-presidente foram dadas durante entrevista na COP 29 em Baku, no Azerbaijão; PEC que propõe fim da escala e adoção de jornada de 36 horas semanais já conta com apoio de mais de 130 parlamentares

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 15:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2024 às 15:02
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse nesta terça-feira (12) que o governo ainda não discutiu a redução da escala 6x1, apesar de o tema "ser uma tendência no mundo inteiro".
Questionado se a proposta de redução preocupa o empresariado e as indústrias, o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços respondeu que "esse é um debate que cabe à sociedade e ao Parlamento" e que ainda não foi discutido pelo governo Lula. As declarações foram dadas durante entrevista na COP 29 em Baku, no Azerbaijão.
Alckmin disse que a redução "é uma tendência à medida que a tecnologia avança e você pode fazer mais com menos pessoas". Ele não afirmou se a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) terá apoio do governo.
O debate sobre a escala 6 X 1 (seis dias de trabalho e um de descanso semanal) ganhou força nas redes sociais nos últimos dias. Uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), apresentada em 1º de Maio, propõe o fim da escala e a adoção de uma jornada de 36 horas semanais, dividida em quatro dias. A medida, que conta com o apoio de mais de 130 parlamentares, ainda precisa alcançar 171 assinaturas dos 513 parlamentares da Casa para avançar no Congresso.
Na segunda-feira (11), o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), liderado por Luiz Marinho (PT), defendeu que a proposta seja negociada diretamente entre empresas e trabalhadores, por meio de convenções e acordos coletivos.
A deputada propõe alterar o artigo 7º da Constituição, reduzindo a jornada para quatro dias, com máximo de 36 horas semanais.
A mudança, se aprovada, permitirá jornadas mais curtas e mais dias de descanso, algo que já acontece em outros países. O tema, no entanto, encontra resistência em alguns setores, como de bares e restaurantes, que afirmam que a redução da escala pode gerar aumento de preços.

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