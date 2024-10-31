Receita paga R$ 700 milhões em restituições do Imposto de Renda 2024

SÃO PAULO - A Receita Federal paga, nesta quinta-feira (31), a restituição do Imposto de Renda 2024 a mais de 264 mil segurados no primeiro lote residual do ano. O total a ser depositado é de R$ 700 milhões. Receberá quem saiu da malha fina do IR 2024 e de anos anteriores.

Para entrar no lote residual, o contribuinte que teve a declaração retida pela Receita por erro tem de enviar uma retificadora com as correções necessárias. Se o novo documento for aprovado pelo fisco, o valor da restituição é liberado, caso haja imposto a devolver.

Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O depósito do dinheiro é feito na conta-corrente ou na poupança informada pelo cidadão. Quem optar por receber por meio de Pix tem de informar a chave, desde que seja o seu CPF. Caso contrário, essa opção não é liberada.

Estão neste lote contribuintes prioritários que atendem às regras da legislação e os demais. Do total de R$ 700 milhões, R$ 373,5 mi serão destinados a cidadãos que se encaixam em alguma prioridade, sendo:

6.416 idosos acima de 80 anos

46.689 contribuintes entre 60 e 79 anos

5.219 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave

4.661 cuja maior fonte de renda seja o magistério

126.824 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix

11.360 contribuintes prioritários no Rio Grande do Sul, por causa do estado de calamidade provocado pelas chuvas de maio

O restante do valor será para pagar restituições a 53.433 contribuintes que não têm prioridade legal.

A Receita diz que só faz o pagamento da restituição em conta bancária no nome do contribuinte. Dessa forma, as rotinas de segurança impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados informados ou algum problema na conta destino.

Como saber se está neste lote?

A consulta ao lote de restituição foi aberta na quinta (24) no site da Receita, neste link. É preciso informar CPF e data de nascimento. Também é possível fazer a consulta no aplicativo Meu Imposto de Renda.

Outra forma de checar informações sobre a situação fiscal e a restituição é por meio do e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal), que exige senha do portal Gov.br nível prata ou ouro.

O que fazer se não receber o dinheiro?

Se não receber o dinheiro, o cidadão tem até um ano para fazer solicitação dos valores realizando o reagendamento pelo Banco do Brasil no site https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Ao utilizar esse serviço, é preciso informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

Caso não faça o resgate em um ano, é possível solicitar o valor no portal e-CAC, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Como é feito o pagamento dos lotes residuais do IR?

O pagamento dos chamados lotes residuais segue um calendário próprio, que começou neste mês e vai até fevereiro de 2025. Depois, começa a campanha do IR de novo, e os computadores do fisco ficam voltados para a recepção dos novos documentos.

Quem tem direito de receber a restituição depois de cair na malha fina?

Quem cai na malha fina por inconsistências da declaração só consegue a restituição após enviar a declaração retificadora e se tiver direito a receber imposto que pagou a mais. Neste caso, o pagamento é feito nos lotes residuais, a partir de outubro.

Quando o fisco processa o IR e não encontra mais pendências, há o agendamento do pagamento dos valores a quem tem direito de restituir, conforme o total a receber, a data em que entregou o imposto e a quantia disponibilizada pelo governo federal.

Como sair da malha fina do Imposto de Renda?

Quem cai na malha fina do IR precisa enviar uma declaração retificadora corrigindo o erro. O prazo para fazer isso sem que haja penalidades é de até cinco anos, desde que o documento não esteja sob fiscalização. No entanto, enquanto não entregar o documento sem pendências o contribuinte não recebe a restituição.

Para fazer a retificadora, é preciso ter consigo o número do recibo da declaração original.

A retificação do IR é feita no programa gerador do Imposto de Renda no computador, no aplicativo Meu Imposto de Renda para celular ou tablet, ou no e-CAC, que é o Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal.