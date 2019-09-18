Receita Federal vai leiloar iPhone com lance inicial de R$ 300

Aparelhos de telefone serão leiloados pela Receita Federal Crédito: Pixabay

A Receita Federal vai realizar um leilão com diversos itens apreendidos na Alfândega do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Entre os itens estão um iPhone 7, 128 GB, que será vendido a partir de R$ 300 (lote 44), mais de 500 peças de roupas a partir de R$ 81 (lote 42) e até vestidos de noiva (lote 20), por R$ 350. Ao todo, são 45 lotes.

As propostas serão aceitas entre às 8h do dia 23 de setembro até às 18h do dia 02 de outubro e devem ser feitas pelo site da Receita Federal, por meio do Sistema de Leilão Eletrônico (SLE). Podem participar do leilão tanto pessoas físicas quanto jurídicas.

Quem tiver a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro pode conferir os produtos que serão leiloados. As mercadorias estarão expostas do dia 23 ao dia 27 de setembro na Ilha do Governador: Depósito dos Correios - de 9h às 14h, localizado na Ponta do Galeão, s/nº; Depósito do Fiel Depositário Consolidado - de 9h às 14h, localizado na Estrada das Canárias, s/nº, Área Industrial; e no Depósito Teca, localizado no mesmo endereço do Depósito dos Correios, de 9h30min às 16h.

Apesar de as mercadorias estarem no depósito do Rio, se a pessoa arrematar um dos itens, o produto será enviado para o endereço do comprador.

A lista completa pode ser conferida no edital do leilão, que se encontra disponível para consulta no site da Receita Federal, na seção "leilão", em seguida "leilão eletrônico", "consulte os leilões". A Receita Federal também oferece o manual do licitante do leilão, com todas as orientações para os interessados.