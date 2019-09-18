Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Receita Federal vai leiloar iPhone com lance inicial de R$ 300
Leilão

Receita Federal vai leiloar iPhone com lance inicial de R$ 300

Ao todo são 45 lotes que vão ser vendidos. Entre os produtos estão peças de roupas, videogames e até vestidos de noiva
Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

18 set 2019 às 09:32

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 09:32

Aparelhos de telefone serão leiloados pela Receita Federal Crédito: Pixabay
A Receita Federal vai realizar um leilão com diversos itens apreendidos na Alfândega do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Entre os itens estão um iPhone 7, 128 GB, que será vendido a partir de R$ 300 (lote 44), mais de 500 peças de roupas a partir de R$ 81 (lote 42) e até vestidos de noiva (lote 20), por R$ 350. Ao todo, são 45 lotes.
As propostas serão aceitas entre às 8h do dia 23 de setembro até às 18h do dia 02 de outubro e devem ser feitas pelo site da Receita Federal, por meio do Sistema de Leilão Eletrônico (SLE). Podem participar do leilão tanto pessoas físicas quanto jurídicas.
> Vale a pena comprar carros recuperados de financiamento e leilões?
Quem tiver a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro pode conferir os produtos que serão leiloados. As mercadorias estarão expostas do dia 23 ao dia 27 de setembro na Ilha do Governador: Depósito dos Correios - de 9h às 14h, localizado na Ponta do Galeão, s/nº; Depósito do Fiel Depositário Consolidado - de 9h às 14h, localizado na Estrada das Canárias, s/nº, Área Industrial; e no Depósito Teca, localizado no mesmo endereço do Depósito dos Correios, de 9h30min às 16h.
Apesar de as mercadorias estarem no depósito do Rio, se a pessoa arrematar um dos itens, o produto será enviado para o endereço do comprador.
A lista completa pode ser conferida no edital do leilão, que se encontra disponível para consulta no site da Receita Federal, na seção "leilão", em seguida "leilão eletrônico", "consulte os leilões". A Receita Federal também oferece o manual do licitante do leilão, com todas as orientações para os interessados.
Mais informações poderão ser solicitadas pelos interessados à comissão de licitação da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional do Galeão (RJ), TECA Novo – Prédio Administrativo – 3º andar – Balcão de Atendimento ao Público (Equipe de Logística / Mercadorias Apreendidas), no sítio da Receita, ou pelos telefones (21) 3398-6018/6237.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

leilão Receita Federal Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados