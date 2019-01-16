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Dívidas

Receita exclui quase 10 mil empresas do Simples Nacional no ES

No total, micro e pequenos negócios capixabas devem mais de R$ 300 milhões ao Fisco

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 21:48

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

15 jan 2019 às 21:48
Receita Federal Crédito: Agência Brasil
Por causa de dívidas, quase 10 mil micro e pequenas empresas do Espírito Santo foram excluídas do Simples Nacional. De acordo com dados da Receita Federal divulgados nesta terça-feira (15), desde o dia 1º de janeiro deste ano, 9.796 negócios no Estado estão inadimplentes com o governo federal. Os empresários haviam sido notificados do débito em setembro do ano passado e quem não quitou a dívida foi eliminado do programa.
No total, as empresas excluídas do Simples no Estado devem R$ 301,5 milhões ao Fisco. Em todo país, foram mais de 521 mil companhias eliminadas por um montante de R$ 14,4 bilhões em dívidas com o programa, que é um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devido pelas microempresas e empresas de pequeno porte, concedendo desconto no pagamento de impostos. 
Em setembro, o governo havia notificado em todo país 732.664 empresas optantes pelo Simples Nacional que possuíam débitos previdenciários e não previdenciários com a Secretaria da Receita Federal e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Segundo a Receita, a empresa excluída pode solicitar nova opção no Portal do Simples Nacional até 31 de janeiro de 2019, desde que regularize seus débitos antes desse prazo, segundo nota da Receita. A regularização pode ser efetuada com pagamento à vista ou por meio de parcelamento dos débitos.

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