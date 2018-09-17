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Restituição

Receita deposita 4° lote do IR hoje, saiba como usar o dinheiro

Também estão incluídas restituições residuais de 2008 a 2017

Publicado em 

17 set 2018 às 11:38

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 11:38

Imposto de renda Crédito: Reprodução/Pixabay
A Receita Federal deposita, nesta segunda-feira, as restituições referentes ao quarto lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2018. Este lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2017. As consultas foram liberadas no último dia 10. Ao todo, serão pagos R$ 3,3 bilhões para 2,64 milhões de contribuintes. Desse valor total, R$ 3,104 bilhões referem-se ao quarto lote do IR de 2018, que contemplará 2,56 milhões de contribuintes.
Do valor total de restituições, R$ 219 milhões referem-se aos contribuintes idosos, com mais de 60 anos, ou com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave, além daqueles cuja maior de renda seja o magistério. Depois desse grupo, que tem prioridade no recebimento das restituições, recebem os contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, se tiverem direito a ela.
O QUE FAZER COM O DINHEIRO
Com o dinheiro na conta, ou em mãos, a primeira medida indicada pelos planejadores financeiros é a quitação das dívidas, principalmente aquelas que têm juros elevados, como as de cartão de crédito e cheque especial. Entretanto, antes de começar a liquidar os valores em aberto, é importante tentar uma negociação junto à instituição financeira.
Com as dívidas quitadas, os especialistas indicam que é fundamental começar a criar uma reserva de emergência, cujo cálculo é simples: guardar, no mínimo, o valor equivalente a três meses das despesas para cobrir gastos inesperados que possam surgir ao longo do ano, como necessidades médicas. A terceira indicação dos especialistas é comprar um produto que, ao longo do ano, seja indispensável, como um eletrodoméstico novo.
Com as dívidas quitadas e o fundo de emergência criado, é hora de procurar aplicações que façam o dinheiro se multiplicar. Entretanto, em meio à recente volatilidade do mercado financeiro, os planejadores financeiros advertem que é preciso prestar atenção nas escolhas e optar por aplicações de médio e longo prazo, como o Tesouro IPCA.
O fisco recebeu 29,2 milhões declarações do Imposto de Renda dentro do prazo neste ano, número acima da expectativa inicial de receber 28,8 milhões de declarações em 2018.
Confira o calendário de pagamento bancário das próximas restituições:
5º lote - 15/10/2018
6º lote - 16/11/2018
7º lote - 17/12/2018

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