Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Receita da União cai e aponta economia abalada pela Covid em 2021
Coronavírus

Receita da União cai e aponta economia abalada pela Covid em 2021

O resultado interrompe a sequência de cinco meses de recuperação no fim de 2020 e pressiona as perspectivas para as contas públicas neste começo de ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 fev 2021 às 13:16

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 13:16

Superintendência da Receita Federal, em Brasília
Superintendência da Receita Federal, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
BRASÍLIA - A Receita Federal registrou uma arrecadação de R$ 180,2 bilhões em janeiro, uma queda real de 1,5% na comparação com o mesmo mês de 2020. Os dados mostram que a atividade econômica segue prejudicada pelos efeitos da Covid-19, que chegou ao Brasil no fim de fevereiro.
O resultado interrompe a sequência de cinco meses de recuperação no fim de 2020 e pressiona as perspectivas para as contas públicas neste começo de ano.

Veja Também

Receita Federal nega dados e atrapalha aplicação da Lei Anticorrupção no ES

Em 2020, a pandemia havia afetado os dados com mais força de abril a julho. Nesse período, o percentual de queda na receita chegou a dois dígitos (na comparação com os respectivos meses do ano anterior). A partir de agosto, os dados mostraram crescimento até o mês de dezembro.
Mesmo com a melhora no fim de 2020, no entanto, a arrecadação terminou o ano passado com um resultado de R$ 1,526 trilhão -uma queda real de 6,91% em relação ao ano anterior. O resultado foi o mais baixo em dez anos, já considerando a série histórica atualizada pela inflação.
De acordo com a Receita, o resultado de janeiro de 2021 foi influenciado por indicadores macroeconômicos em nível inferior ao do início do ano passado -como as vendas de serviços e o valor em dólar de importações.

Veja Também

PF e Receita Federal apuram desvio de recursos destinados a creches

Por outro lado, a produção industrial e a venda de bens mostram sinais de recuperação ao crescerem no mesmo período.
Dentre os tributos, a maior retração em valores brutos na comparação com janeiro de 2020 foi observada na receita previdenciária. A queda indica um mercado de trabalho menos aquecido do que no começo de 2020.
Também afetou os números o crescimento das compensações tributárias, quando empresas alegam à Receita terem créditos com o Fisco e abatem o pagamento de impostos. O valor chegou a R$ 23 bilhões em janeiro, um crescimento de 38% em relação a um ano antes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Receita Federal governo federal Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda
Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória
Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados