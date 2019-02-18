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Receita alerta para e-mail falso sobre malha do IR

Instituição avisa que não envia e-mails nem autoriza outras entidades a mandarem mensagens em seu nome

Publicado em 

18 fev 2019 às 18:09

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 18:09

Receita alerta para e-mail falso sobre malha do IR Crédito: Pixabay
A Receita alerta para uma mensagem falsa de e-mail que está circulando em nome da Instituição. A mensagem informa que o destinatário está em malha fiscal e indica um link que supostamente levaria a um relatório do Imposto de Renda 2018.
A Receita destaca que não envia e-mails para informar se o contribuinte está ou não em malha fiscal. Nem autoriza outras instituições a enviarem e-mails em seu nome.
Mensagens dessa natureza devem ser apagadas, ‘pois podem conter vírus ou qualquer outro software malicioso, podendo causar danos ao computador do usuário’.
A Seção de Comunicação Institucional da Receita Federal em São Paulo assinala que como o e-mail abre a possibilidade de ‘entrega de documentação’, há ainda o risco de exposição de dados pessoais do cidadão, o que pode facilitar o cometimento dos mais diversos tipos de fraudes.
Para saber se a declaração está na malha, o contribuinte deve acessar o Extrato de Processamento da DIRPF via e-CAC, no site da Receita Federal (rfb.gov.br).
Para acessar o extrato da declaração, é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.
Na seção ‘Pendências de malha’ do extrato, o contribuinte pode identificar se a declaração está retida em malha fiscal ou se há alguma outra pendência que possa ser regularizada por ele mesmo.

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